«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии

В Челябинской области продолжаются творческие встречи Златоустовского театра «Омнибус» с Чебаркульской танковой дивизией. Очередной визит актёров в связи с прошедшим Международным днём защиты детей был предназначен юным зрителям.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, «Омнибус» привез в воинскую часть музыкальную сказку «Ушастые проделки» М. Гусева. Это уже второй приезд театра с благотворительной миссией: в начале мая артисты Златоуста показали на сцене местного ДК комедию «Стихийное бедствие» В. Константинова и Б. Рацера.

Делегацию от Златоуста и в этот раз представляли заместитель главы городского округа по социальным вопросам Наталья

Ширкова и начальник Управления культуры округа Ольга Соловьева.

Огромный зал Дома культуры вместил почти 700 ребятишек с родителями и педагогами.

Перед началом представления зрителей поздравили с праздником и наступающим летом Наталья Ширкова и директор «Омнибуса» Александр Романов, который поблагодарил руководство дивизии за добрую атмосферу встреч и выразил надежду на их продолжение.

Веселая музыкальная сказка сразу захватила внимание и юных зрителей, и их взрослое сопровождение.

От забавных приключений Волка, Лисы, Медведя и Зайца зал постоянно взрывался аплодисментами и смехом.

После представления состоялась фотосессия с артистами и интервью для златоустовского ТВ с отзывами и впечатлениями зрителей.

Вот одно из них:

«Замечательный спектакль! Спасибо за то, что подарили детям праздник, а взрослым дали возможность почувствовать себя детьми! Ждем вас снова!»

Театральный праздник для юных чебаркульцев закончился сюрпризом: на выходе из ДК детям вручались сладкие подарки из Златоуста.

И в очередной раз театр Златоуста получил от воинской части благодарственное письмо. Но самой главной наградой для артистов были улыбки и хорошее настроение детей, их желание и просьба встретиться вновь.

Остается добавить, что над постановкой сказки работали главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский, художник-постановщик Лилия Файзулина и композитор заслуженный работник культуры РФ Александр Романов. А увлекательно и весело рассказали сказочную историю артисты «Омнибуса» заслуженный артист РФ Александр Антонов, Максим Фаустов, Вероника Небывалова, Александр Кузнецов.