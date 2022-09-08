07.09.2022
Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников
07.09.2022
Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака
07.09.2022
Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые
07.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября (18+)
07.09.2022
Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Сосновском районе
07.09.2022
В Челябинске не утихают споры по поводу нужности выделенных полос
В Челябинске 29 октября состоится фестиваль « Дискотека Радио Дача»
02.06.2022
Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»
25.10.2021
На полпути к финалу: фестиваль «Сцена -2021» завершится в Магнитогорске
06.08.2021
Из-за ковида отменили Крынку на Аркаиме
05.07.2021
Челябинские вандалы добрались до песчаных скульптур в Саду камней
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022