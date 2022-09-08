В Челябинске 29 октября состоится фестиваль « Дискотека Радио Дача»

Фестиваль « Дискотека Радио Дача» из золотой коллекции хитов 90-х и 2000-х годов будет проходить во Дворце спорта «Юность» 29 октября 2022года.

Участники фестиваля «Дискотека Радио Дача в Челябинске: Пропаганда

Акула

Динамит (Илья Зудин)

Игорёк

Вирус

Тутси (Настя Крайнова)

Турбомода

Revolvers

Фестиваль популярной музыки «Дискотека Радио Дача» представляет лучшее из золотой коллекции хитов 90-х и 2000-х годов. Одно из главных музыкальных событий собирающее аншлаги стартовал в 2017 году и продолжает свое шествие по стране. То, что раньше было доступно лишь на столичных площадках, теперь увидит зритель от Минска до Владивостока.

Ностальгическое шоу, которое позволит зрителям окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость. Напомнит кассетные магнитофоны «Весна», ваучеры и прочие приметы перестроечного и постперестроечного времени, ну и, конечно же, самых ярких кумиров того периода, для которых предстоящий концерт также станет приятным путешествием в «светлое прошлое».

Участники фестиваля — это не фейковые составы групп и «экс-экс» участники, а «те самые» исполнители и участники коллективов, покорившие нас. Страна в едином порыве подпевала и до сих пор подпевает их хитам, когда-то стремительно ворвавшихся в чарты. Более двадцати культовых имен, которые и сейчас продолжают свою музыкальную карьеру.

У каждого свои воспоминания о 90-х и 2000-х годах,но музыка для всех одна!

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