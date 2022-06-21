В Челябинске фестиваль балета откроет премьера в стиле стимпанк

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в поликлинике при городской больнице № 6 врач-онколог продолжит работу после выхода
21.06.2022

В Минздраве опровергли увольнение онколога из челябинской поликлинике на ЧМЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 22 июня 2022 года, в России отметят День памяти и скорби. В этот день 81 год назад, 22 и
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21.06.2022

Депутаты комитета по соцполитике поддержали законопроекты, внесенные губернатором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области назвали число жителей ста и старше лет. По данным на первое января текущего
21.06.2022

В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по сравнению с началом 21-го века снизились показатели материнской и младен
21.06.2022

В Челябинской области за последние 20 лет материнская и младенческая смертность ощутимо снизилась
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21.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
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21.06.2022

В Челябинске проверят сомнительный контракт на повторный капремонт 14 домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.06.2022

В Челябинске водитель маршрутки потребовал от юной пассажирки выйти в ответ на ее просьбу не материться
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В Челябинске XIII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» откроется премьерой Челябинского оперного театра и балета «Корсар». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Посмотреть нового «Корсара» можно будет 23 июня. Удивлять публику создатели спектакля будут не только искусством танца, но и декорациями и костюмами в стиле стимпанк. Художник-постановщик - действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи, хореограф-постановщик - народный артист России Юрий Клевцов.

Челябинский театр обращается к произведению Адольфа Адана «Корсар» уже в третий раз. Ранее балет ставился в 1968 и 1993 году. В новой версии спектакля хореограф Юрий Клевцов решил изменить сюжетную основу и добавить ещё одного персонажа – предводительницу пиратов Марию Линдси, которая действительно жила в 18 веке.

«Мария Линдси – один из главных персонажей, которая проходит через весь спектакль. Пиратский мир очень тесен, поэтому можно предположить, что она могла где-то встретиться с корсаром Конрадом и его соратником Бирбанто. В начале нашей истории Линдси попадает в плен к турецким воинам, и на помощь ей приходят главные герои», – рассказывает хореограф-постановщик.

Ещё одна особенность постановки в том, что помимо музыки  Адольфа Адана, в спектакле прозвучат произведения Фикрета Амирова и Рейнгольда Глиэра. Кроме того, в балете появилась новая сцена, в которой танец будет свободным в пластике.

Начало спектакля в 19.00.

Напомним, что Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой»  пройдёт в 13-й раз. Его гостями станут театры из Уфы, Екатеринбурга и Красноярска.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.06.2022

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21.06.2022

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В понедельник у православных начнется Петров пост

19.06.2022 17:02

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня

19.06.2022 16:48

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня

18.06.2022 18:05

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

18.06.2022 17:54

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

18.06.2022 14:11

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

18.06.2022 14:01

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет

18.06.2022 13:39

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

18.06.2022 13:19

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

18.06.2022 13:10

Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

18.06.2022 12:30

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава