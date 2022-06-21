В Челябинске фестиваль балета откроет премьера в стиле стимпанк

В Челябинске XIII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» откроется премьерой Челябинского оперного театра и балета «Корсар». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Посмотреть нового «Корсара» можно будет 23 июня. Удивлять публику создатели спектакля будут не только искусством танца, но и декорациями и костюмами в стиле стимпанк. Художник-постановщик - действительный член Российской академии художеств Дмитрий Чербаджи, хореограф-постановщик - народный артист России Юрий Клевцов.

Челябинский театр обращается к произведению Адольфа Адана «Корсар» уже в третий раз. Ранее балет ставился в 1968 и 1993 году. В новой версии спектакля хореограф Юрий Клевцов решил изменить сюжетную основу и добавить ещё одного персонажа – предводительницу пиратов Марию Линдси, которая действительно жила в 18 веке.

«Мария Линдси – один из главных персонажей, которая проходит через весь спектакль. Пиратский мир очень тесен, поэтому можно предположить, что она могла где-то встретиться с корсаром Конрадом и его соратником Бирбанто. В начале нашей истории Линдси попадает в плен к турецким воинам, и на помощь ей приходят главные герои», – рассказывает хореограф-постановщик.

Ещё одна особенность постановки в том, что помимо музыки Адольфа Адана, в спектакле прозвучат произведения Фикрета Амирова и Рейнгольда Глиэра. Кроме того, в балете появилась новая сцена, в которой танец будет свободным в пластике.

Начало спектакля в 19.00.

Напомним, что Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» пройдёт в 13-й раз. Его гостями станут театры из Уфы, Екатеринбурга и Красноярска.