21.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
21.06.2022
Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
21.06.2022
В Челябинске проверят сомнительный контракт на повторный капремонт 14 домов
21.06.2022
В Челябинске водитель маршрутки потребовал от юной пассажирки выйти в ответ на ее просьбу не материться
21.06.2022
В Миассе планируют построить крытый скалодром
В Челябинске фестиваль балета откроет премьера в стиле стимпанк
15.06.2022
В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев
15.06.2022
Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета
06.05.2022
В майских спектаклях челябинцы увидят артистов театра оперы и балета в новых образах
28.04.2022
Народный артист России Юрий Клевцов – о балете «Корсар» на челябинской сцене
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022