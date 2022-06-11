11.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
10.06.2022
Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей
10.06.2022
В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда
10.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня
10.06.2022
ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»
15.06.2021
Наталья Риккер: Джаз – это не какофония
05.06.2017
В Челябинске состоялся XVI Международный джазовый фестиваль "Какой удивительный мир!"
02.06.2017
В шестнадцатый раз пройдёт в Челябинске международный джазовый фестиваль
31.05.2017
В выходные в Челябинске пройдет джазовый фестиваль
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022