В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

В Челябинске в субботу, 11 июня, из-за неблагоприятных погодных условий отменено проведение стрит-парада, который должен был состояться в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир».

«Стрит-парад XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» на Кировке отменён в связи плохими погодными условиями», - сообщили в правительстве региона.

Но пока остаются в силе планы по многочасовому джазовому концерту-марафону на эстраде Арт-сквера. Он должен начаться в 13 часов и продлиться до 22 часов. Не испугавшиеся дождя гости фестиваля смогут послушать джаз в исполнении как знаменитых музыкантов, так и молодых коллективов (Jazz-Brassers, VG-collective) и даже детских биг-бэндов. Впервые на открытой площадке выступит эстрадно-джазовый ансамбль Детской филармонии Челябинской области. А вечером послушать «музыку свободы» можно будет на Летней эстраде у Исторического музея.

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены и мероприятия, которые планировалось провести 11 июня в парке «Сад Победы» в Челябинске, сообщает управление культуры. Не состоялась спортивная тренировка, детская игровая программа «Школа Пиратов», шоу иллюзиониста Александра Дарка «Абракадабра» и детская дискотека.

По прогнозам синоптиков, ночью по области прошли дожди от небольших до умеренных. Утром в Челябинске было плюс 17 градусов, влажность воздуха 80%. В течение всей субботы ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Осадки вероятны также в воскресенье и понедельник.