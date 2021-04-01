01.04.2021
Экс-замминистра строительства выпустили из СИЗО
01.04.2021
В Челябинске школьник повредил спину на психологическом тренинге
01.04.2021
В Челябинске на фестивале Дениса Мацуева выступят Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин
01.04.2021
Писатель Сергей Минаев поддержал челябинских рабочих, записавших клип о жизни на МРОТ
01.04.2021
ЗСО Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об ответственном отношении к животным
01.04.2021
В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам, а ученые против
20.01.2021
Челябинский симфонический оркестр выступил в Москве вместе с Денисом Мацуевым
12.01.2021
Пианист Мацуев поддержал скрипача из Челябинска, на которого подали в суд
16.04.2020
На сайте Челябинской филармонии - «Проект года музыкальной России»
05.03.2020
В Магнитогорске в память о 39-ти погибших прозвучит труба юного лауреата «Синей птицы»
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021