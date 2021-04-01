В Челябинске на фестивале Дениса Мацуева выступят Хибла Герзмава и Юлиан Рахлин

С шестого по 10 апреля на Южном Урале при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера пройдет международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». На концертах выступят звезды академической музыки первой величины.

В Челябинской филармонии шестого апреля на гала-концерте выступит оперная певица Хибла Герзмава.

«Дива, обладающая неземным голосом и потрясающим драматическим талантом, покорила все самые статусные концертные залы мира. Каждое ее выступление сопровождается шлейфом восторженных отзывов и собирает россыпь престижных премий», - рассказала про певицу пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова.

Другой звездный участник – один из самых известных скрипачей Европы, профессор Венской консерватории Юлиан Рахлин.

«Участие в открытии фестиваля примет также блистательный виолончелист, лауреат конкурса Чайковского Нарек Ахназарян. The Washington Post писала о выступлении музыканта в Кеннеди-центре: « … Зал был забит до отказа. Публика, увидев и услышав талант такого масштаба, была в восторге... Нельзя не отметить звуковую палитру и певучесть, присущие его игре. Его ждет звездная карьера», - отметила Александра Третьякова.

Седьмого апреля в Челябинской филармонии пройдет вечер симфонической музыки. На сцене выступят выпускница Кливлендского института музыки и Йельского университета скрипачка, альтистка Сара мак Эльрави и Юлиан Рахлин. Вместе с мэтрами выступит молодая исполнительница – 17-летняя пианистка Ева Геворгян, громко заявившая о себе на российском телевизионном конкурсе «Щелкунчик», на музыкальных конкурсах в Испании, Германии, Италии, Польше, США.

Девятого апреля форум продолжится в Сатке, а 10 апреля – в Троицке. Пианист Денис Мацуев выступит в каждом из концертов.