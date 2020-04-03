ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Культурный код

В Челябинске от благотворительного телепроекта для детей в детство впадают даже взрослые

Культура
Сегодня, 16:03
Автор: 
 Людмила Фёдорова

Благотворительный онлайн-проект «Челябинские актёры - детям!» - очередная и очень привлекательная мера в период продлённого карантина. Причём этот уникальный проект заставляет взрослых вспомнить своё детство. 

Суть проекта - чтение артистами челябинских театров с экрана на сайте ОТВ популярных детских рассказов и сказок.

Как отмечает главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев, этот проект создан для того, чтобы в период самоизоляции не только развлечь детей, отлучённых на такое длительное время от детских игр на улицах, но и привлечь их внимание, заинтересовать хорошей литературой, классическими текстами, чтением. 

"А сверхзадача проекта - побудить родителей читать своим детям, чтобы потом они сами взяли в руки книги. Я был очень рад, что на участие в проекте отозвалось столько много артистов - только из нашего театра девять человек, хотя это добровольное дело", - добавил главный режиссер.

В прошедшую неделю в студии ОТВ помимо Молодёжного театра побывали и записались актёры театра «Манекен» и театра кукол имени В.Вольховского.

По словам заместителя генерального директора медиахолдинга ОТВ, руководителя проекта «Online-театр» Павла Михайлова, проект дал возможность услышать замечательные классические тексты.

"Мы так привыкли к экшену, быстрой смене кадров, эффектам, и вдруг на экране появляется человек, который не просто читает рассказ или сказку, а проживает их, наполняя слова смыслом, глубиной, настроением, - рассказывает он. - Это будто глоток свежего воздуха. Я сам получаю невероятное удовольствие, становясь зрителем проекта "Челябинские артисты - детям". И он не только для детей, но и для взрослых. Некоторые из них пишут нам письма и делятся своими впечатлениями". 

Вот один из отзывов:

"Я впала в детство! - признается Марина Прокопьева. - Наткнулась на довольно интересный онлайн-проект, где актёры каждый день читают детские произведения. С удовольствием послушала "Каштанку", сразу вспомнила театр "Гулливер" в Кургане, куда мы с внучкой Женей ходили на премьеру, а тут такое чтение. Замечательный проект! Ждем новых выпусков!"

Проект продолжится на сайте ОТВ и на следующей неделе.

В понедельник (6 апреля) актриса Камерного театра Екатерина Букина прочитает сказку "Дикие лебеди" Ханса Кристиана Андерсена, а её коллега заслуженный артист России Михаил Яковлев - сказки Бориса Шергина.

Во вторник (7 апреля ) - Елена Шингареева из Молодежного театра будет читать произведения Оскара Уайльда "Преданный друг" и "Соловей и роза", Елизавета Борок из театра кукол - сказки Мамина-Сибиряка.

В среду (8 апреля) - ведущие актёры Камерного театра, известные и как семейный Театр "Пара Плюс" Виктор и Надежда Нагдасёвы прочтут "В садах лицея" Льва Рубенштейна, а Вячеслав Косарев и Алексей Согрин из Молодежного театра - рассказ Аркадия Гайдара "Чук и Гек". 

В четверг (9 апреля) актриса Камерного театра Виктория Бухарина прочитает сказки Владимира Сутеева, а Денис Саратников из Молодежного театра - сказки Корнея Чуковского.

В пятницу (10 апреля) актриса Молодёжного театра Екатерина Филимонова будет читать сказку Антония Погорельского "Чёрная курица, или Подземные жители", а Александра Одегова из Молодежного театра - "Сказки дядюшки Римуса" Джоэля Чандлера Харриса.

Следует отметить, что проект ориентировочно продлится до 12 апреля, а те, кто не успел или не сумел с ним познакомиться, уже прочитанные произведения могут услышать в записи по тому же адресу: https://www.1obl.ru/news/kultura/afisha-proekta-online-teatr/.

И там же - расписание всех читок.

 

Автор: 
 Людмила Фёдорова
Отправить новость
01.04.20 13:40
Челябинские ученые создали уникальный просветительский проект о прошлом
27.03.20 23:18
В День театра Златоустовский «Омнибус» выпустил «Старшего сына»
26.03.20 14:04
Исторический музей Челябинска подготовил для посетителей «музей на дому»
24.03.20 16:41
Ярослав Сумишевский выступит в Челябинске с программой «Я всю жизнь шел к тебе»
23.03.20 09:14
Свой «антикарантинный» репертуар НХТ представит челябинцам в режиме on-linе
20.03.20 18:03
Федерация выделит полмиллиарда на ремонт челябинского драмтеатра
18.03.20 21:29
В Челябинской области закрыли театры, музеи концертные и кинозалы
18.03.20 19:27
Златоустовский «Омнибус» посвящает великой дате премьеру «Салют, Победа!»
18.03.20 09:48
Работники культуры отметят свой профпраздник в Трехгорном
17.03.20 14:40
Алексей Брянцев даст концерт в Челябинске
Общество
Сегодня, 10:54
В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлен до 19 апреля
Общество
Сегодня, 11:10
Текслер: Мы не планируем вводить режим ЧС в Челябинской области
Новости
Сегодня, 16:11
Культура
"Поручик Пирогов" НХТ поможет челябинцам в борьбе с коронавирусом
Сегодня, 15:50
Происшествия
Челябинка в соцсетях обвинила медиков в сокрытии данных о заболевших коронавирусом
Сегодня, 13:38
Общество
На Тургояке люди отдыхают, не боясь коронавируса
Сегодня, 13:15
Происшествия
Отсутствие водоисточника помешало оперативно потушить пожар в Сосновском районе
Сегодня, 12:57
Федерация
Мишустину посоветовали национализировать предприятия
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 16:11
Культура
"Поручик Пирогов" НХТ поможет челябинцам в борьбе с коронавирусом
Вчера, 18:43
Культура
Челябинские оперные певцы начали петь на своих балконах
01.04.20 17:56
Культура
Прокуратура требует, чтобы чиновники отремонтировали здание Пассажа братьев Яушевых
01.04.20 13:40
Культура
Челябинские ученые создали уникальный просветительский проект о прошлом
26.03.20 14:04
Культура
Исторический музей Челябинска подготовил для посетителей «музей на дому»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика