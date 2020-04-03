В Челябинске от благотворительного телепроекта для детей в детство впадают даже взрослые

Благотворительный онлайн-проект «Челябинские актёры - детям!» - очередная и очень привлекательная мера в период продлённого карантина. Причём этот уникальный проект заставляет взрослых вспомнить своё детство.

Суть проекта - чтение артистами челябинских театров с экрана на сайте ОТВ популярных детских рассказов и сказок.

Как отмечает главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев, этот проект создан для того, чтобы в период самоизоляции не только развлечь детей, отлучённых на такое длительное время от детских игр на улицах, но и привлечь их внимание, заинтересовать хорошей литературой, классическими текстами, чтением.

"А сверхзадача проекта - побудить родителей читать своим детям, чтобы потом они сами взяли в руки книги. Я был очень рад, что на участие в проекте отозвалось столько много артистов - только из нашего театра девять человек, хотя это добровольное дело", - добавил главный режиссер.

В прошедшую неделю в студии ОТВ помимо Молодёжного театра побывали и записались актёры театра «Манекен» и театра кукол имени В.Вольховского.

По словам заместителя генерального директора медиахолдинга ОТВ, руководителя проекта «Online-театр» Павла Михайлова, проект дал возможность услышать замечательные классические тексты.

"Мы так привыкли к экшену, быстрой смене кадров, эффектам, и вдруг на экране появляется человек, который не просто читает рассказ или сказку, а проживает их, наполняя слова смыслом, глубиной, настроением, - рассказывает он. - Это будто глоток свежего воздуха. Я сам получаю невероятное удовольствие, становясь зрителем проекта "Челябинские артисты - детям". И он не только для детей, но и для взрослых. Некоторые из них пишут нам письма и делятся своими впечатлениями".

Вот один из отзывов:

"Я впала в детство! - признается Марина Прокопьева. - Наткнулась на довольно интересный онлайн-проект, где актёры каждый день читают детские произведения. С удовольствием послушала "Каштанку", сразу вспомнила театр "Гулливер" в Кургане, куда мы с внучкой Женей ходили на премьеру, а тут такое чтение. Замечательный проект! Ждем новых выпусков!"

Проект продолжится на сайте ОТВ и на следующей неделе.

В понедельник (6 апреля) актриса Камерного театра Екатерина Букина прочитает сказку "Дикие лебеди" Ханса Кристиана Андерсена, а её коллега заслуженный артист России Михаил Яковлев - сказки Бориса Шергина.

Во вторник (7 апреля ) - Елена Шингареева из Молодежного театра будет читать произведения Оскара Уайльда "Преданный друг" и "Соловей и роза", Елизавета Борок из театра кукол - сказки Мамина-Сибиряка.

В среду (8 апреля) - ведущие актёры Камерного театра, известные и как семейный Театр "Пара Плюс" Виктор и Надежда Нагдасёвы прочтут "В садах лицея" Льва Рубенштейна, а Вячеслав Косарев и Алексей Согрин из Молодежного театра - рассказ Аркадия Гайдара "Чук и Гек".

В четверг (9 апреля) актриса Камерного театра Виктория Бухарина прочитает сказки Владимира Сутеева, а Денис Саратников из Молодежного театра - сказки Корнея Чуковского.

В пятницу (10 апреля) актриса Молодёжного театра Екатерина Филимонова будет читать сказку Антония Погорельского "Чёрная курица, или Подземные жители", а Александра Одегова из Молодежного театра - "Сказки дядюшки Римуса" Джоэля Чандлера Харриса.

Следует отметить, что проект ориентировочно продлится до 12 апреля, а те, кто не успел или не сумел с ним познакомиться, уже прочитанные произведения могут услышать в записи по тому же адресу: https://www.1obl.ru/news/kultura/afisha-proekta-online-teatr/.

И там же - расписание всех читок.