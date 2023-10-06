В Челябинске открылся театральный фестиваль «Сцена»

Вчера, пятого октября, в Челябинске в театре «Манекен» прошел показ первого спектакля фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена». Перед этим на пресс-конференции члены экспертного совета фестиваля, его организаторы и представители театрального сообщества Южного Урала объяснили уникальность фестиваля, поразмышляли о представлениях современного театра и поговорили о выборе лучшего спектакля.

В Челябинской области достаточно часто проходят театральные фестивали. Но ежегодный фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена» особенный. Этот фестиваль, рожденный Союзом театральных деятелей области, проходит на Южном Урале 33-ий раз. За эти годы он стал доброй традицией и площадкой для развития театрального искусства региона.

«Этим фестивалем мы гордимся, дело в том, что фестивалю уже 33 года. Люди, умудренные в театральном деле, вам подтвердят, что немного театральных фестивалей в России, которые могут похвастаться столь долгой историей», - отметила директор фестиваля Диана Малышева.

Фестиваль «Сцена» рассчитан не столько на зрителя, сколько на сами театры. В программу фестиваля включены спектакли, которые стоят в театральных афишах этого сезона. Единственное, чем фестивальный спектакль отличается, это тем, что в зале присутствуют члены жюри, которые пристрастно и профессионально смотрят на эту постановку. А после спектакля приглашают постановочную группу, а иногда и всю труппу для обсуждения спектакля.

В этом году жюри «Сцены» возглавляет член экспертного совета «Золотой маски» (2016-2017 г.г.) Татьяна Ткач. Также на фестивале работают московский театральный критик, обозреватель «Ведомостей» Ксения Стольная, музыкальный и театральный критик Мария Лупанова (Екатеринбург), председатель секции театральных критиков и журналистов при Челябинском отделении Союза театральных деятелей РФ Андрей Ваганов.

Важность таких фестивалей в том, что они дают срез театральной жизни, театральной культуры и понимания сегодняшнего дня, искусства, и общества.

«Театр – это этика, эстетика и правда сердца. Правда сердца, которую мы различаем на уровне души. Это и соответствует канонам русского театра. И, как правило, в региональных фестивалях это прежде всего актерский театр и момент постижения человека продолжает идти через постижение персонажа и современное видение этого человека в других условных реалиях», - подчеркнула председатель жюри Татьяна Ткач.

Татьяна Сергеевна считает, что современность спектаклей – в тех болевых точках, которые заложены в той или иной пьесе. А узнавание и открытие этих болевых проблем человека, его души и есть суть, именно та задача, которую зачастую абсолютно интуитивно, просто в меру таланта открывают артисты или режиссер.

Вместе со зрителями члены жюри увидят 16 самых разных спектаклей профессиональных театров из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея.

Говоря о выборе лучшего спектакля, члены жюри фестиваля «Сцена-2023» высказали несколько точек зрения.

«Ощущение, что это спектакль лучший – оно приходит внезапно. Смотришь спектакль и вдруг понимаешь – он лучший и видишь в глазах коллег, что они тоже с тобой согласны. И, как правило, выбор лучшего спектакля он самый бесспорный».

«Любой спектакль – это и продукт зрительского восприятия, энергетического участия. Основной критерий – это мировоззрение, какие ценности предполагается утверждать в жизни и соответственно на сцене».

Какой фестивальный спектакль будет признан лучшим, зрители узнают на торжественной церемонии закрытия, которая состоится 16 октября в Центре креативных индустрий «Svoboda 2».

Ближайший фестивальный спектакль, рок-лубок «Без вины виноватые», можно увидеть сегодня в 18 часов на сцене Камерного театра. Полная афиша фестиваля доступна в группе Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.