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«Сюрреализм – это Я!»

В Челябинске «оживут» работы Сальвадора Дали

В Челябинске уже завтра, 25-го декабря, в Музее изобразительных искусств откроется долгожданная выставка работ Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я!».

В этот день увидеть подлинники художника в сопровождении мультимедийных технологий можно будет с пяти до восьми вечера.

Торжественная церемония открытия выставки назначена на 16 часов. Первых посетителей уникальной экспозиции, приглашенных гостей и представителей средств массовой информации, будет приветствовать коллекционер Павел Башмаков – владелец галереи PS Gallery (Санкт-Петербург), предоставившей для экспонирования в Челябинске более ста произведений мастера.

Павел Башмаков проведет первую экскурсию для гостей вернисажа и ответит на вопросы прессы.

На данный момент галерее принадлежит крупнейшая в России коллекция наследия великого художника, что, по словам Павла Башмакова, позволяет создавать масштабные экспозиции, яркие, интересные и разносторонне представляющие творчество Дали.

Как сообщает пресс-служба музея, проект станет важным культурным событием для Челябинска и настоящим подарком для любителей искусства. Этот уникальный проект уже побывал во многих городах России, привлекая в художественные музеи колоссальное количество посетителей. Сочетание подлинной графики одного из самых известных художников ХХ века и современных мультимедийных технологий погружает зрителей в мир парадоксальных форм и образов Сальвадора Дали.

В Челябинске будут демонстрироваться всемирно известные графические серии: «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Треуголка», «Песнь Песней царя Соломона», «Дон Кихот Ламанчский», «Фауст», «Воспоминания Казановы», «Озорные сны Пантагрюэля», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия».

Также важным событием для города станет показ редких сюрреалистических скульптур из стекла. Уникальность выставки состоит и в том, что оригиналы графики великого художника дополняет мультимедийный зал. Зритель сможет погрузиться в «Живые сны» художника: многие из представленных на выставке работ «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение.

В 2020 году большая выставка графики Сальвадора Дали из коллекций Марка и Павла Башмаковых прошла в государственном Эрмитаже. Челябинский зритель знаком с этими собраниями по выставке «Шедевры мастеров Парижской школы», которую посетили тысячи человек.

Открытие выставки «Сюрреализм – это Я» в Музее изобразительных искусств станет одним из самых ярких предновогодних событий в Челябинске.

Выставка будет открыта для посещений с 25-го декабря по 28-е февраля нового года в зале имени архитектора Евгения Александрова (площадь Революции, 1).