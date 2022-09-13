В Челябинске показали спектакль о людях, которые любят свой город: «Почему ЧЕ?» завершил фестиваль «Nовый»

В Челябинске 11 сентября прошёл показ спектакля «Почему ЧЕ?» - авторы собрали 11 реальных историй о жизни людей, которые связали свою судьбу с южноуральской столицей и внесли весомый вклад в развитие города. Премьера постановки в жанре вербатим стала завершением финального этапа театрального фестиваля «Nовый». Мероприятие прошло на площадке Мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история».

Перед зрителями развернулись страницы жизни совершенно разных людей прошлого и настоящего. «Прочитав» одну, гости переходят к другой, перемещаясь по лабиринту комнат. Проводник во времени и пространстве – девушка с бабочкой. Она как символ возрождения и воскресения напоминает: всё благое, что создаёт человек, не исчезает бесследно, оно продолжает жить в следующих поколениях созидателей.

Меценат и городской голова Челябинска с 1874 по 1878 гг. Владимир Покровский, художник, создатель единственной в мире рукописной энциклопедии бабочек Александр Разбойников, работник трубосварочного цеха, блиставший на заводской сцене Дворца культуры (и не только) Владимир Хомков и джазовая певица Кристина Рыжковская – казалось бы, что у них общего? Авторы постановки делают эту незримую связь видимой: все эти люди глубоко преданы своему любимому делу и суровому, но родному Челябинску. В угловатой девочке-подростке с ЧМЗ мы узнаём будущую молнию льда – конькобежку, чемпионку мира и серебряного призёра Олимпийских игр Ольгу Фаткулину.

«Сейчас я живу в Центральном районе, и когда чувствую запах с ЧМЗ…это как запах детства. - признаётся девушка и, крепко сжимая коньки, продолжает дальше. - Если бы не спорт, я не знаю, что из меня бы вышло». История Ольги словно стремительное, дерзкое скольжение к своей цели вопреки всем обстоятельствам. А история создателя Театра современного танца Ольги Поны подобна заряженному вдохновением движению руки – тот, кто соприкасается с ней, начинает любить танец как саму жизнь.

Череду сильных и талантливых челябинцев продолжают Вероника Варламова, основатель завода по переработке вторсырья и приюта для бездомных животных «Я Живой», профессор Челябинского государственного института культуры Владимир Цукерман, неподражаемый клоун-мим Дмитрий Усков, легендарный фотокорреспондент Сергей Васильев и актриса, руководитель проекта «Больничные клоуны» Наталья Широкова.

Роли этих необычных «обычных» горожан примерили на себя непрофессиональные артисты – воспитанники студии «Театральное Пространство Свобода». Режиссёром выступил художественный руководитель студии Алексей Тетюев. Автор пьесы – драматург Дарья Метелица. Уникальность текста в том, что он создавался на основе интервью. Героям предлагалось ответить на вопросы о том, что ими движет, чем они живут и что их удерживает в городе.

«С интервью у нас не возникало никаких проблем: всё проходило в легкой, дружественной атмосфере. Все наши герои, с одной стороны, скромные, с другой - открытые к общению люди. С каждым из них у нас получился очень интересный разговор, большая часть которого, к сожалению, не вошла в спектакль. В этом смысле мне, артистам, режиссёру, тем, кто работал над спектаклем повезло чуть больше, чем зрителям, - рассказывает драматург Дарья Метелица. - Что касается создания персонажей, то это скорее всего вопрос к режиссёру. От себя могу сказать, что мы старались показать наших героев не с внешней стороны, а больше с внутренней. То, как они боролись за своё место под солнцем, преодолевали трудности и в итоге, как они нашли себя, а главное, нашли себя именно в этом городе. Мне кажется, у нас это получилось».

По словам Алексея Тетюева, одна из главных задач, которую ставили перед собой все участники проекта – заинтересовать молодое поколение историей родного края. В спектакле челябинская история, возможно, впервые была представлена не как запылившаяся многотомная летопись производственных рекордов, но как ярко иллюстрированная книга о талантливых и душевных людях. Лёгкие, местами наивные, иногда с налётом юмора эпизоды спектакля идут вразрез стереотипному, тяжеловесному представлению об индустриальном центре. «Это не «яма», где прозябают, это место, где сбываются мечты», - утверждают все причастные к спектаклю.

Насколько сложным было вписать живой театр в ультрасовременную технологическую площадку, рассказала директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» Полина Глинских.

«На самом деле театральное пространство очень гармонично вписалось в мультимедийную экспозицию. Потому что экспозиция уже обладает целым перечнем оборудования, которое позволяет раскрыть какие-то творческие вещи. Ведь мультимедийная экспозиция – это тоже в каком-то роде театрализация. Поэтому чего-то нового мы добавили по минимуму. Если пройдётесь по экспозиции, обратите внимание на светильники. Собственно это всё, что мы добавили в плане технического оснащения. Поэтому можем с уверенностью сказать, что мультимедийный парк – это удивительно прекрасная локация для того, чтобы ставить какие-то театрализации», - отметила Полина Глинских.

Спектакль «Почему ЧЕ?» стал финальным аккордом третьего этапа театрального фестиваля «Noвый». В целом театральный марафон «Nовый» длился на протяжении семи месяцев, и одним из главных его событий стал Фестиваль уличных театров «Без крыш».

«Это был первый фестиваль уличных театров в Челябинске. И он показал, что наши жители, челябинцы, безумно скучают по театру, они все невероятно театральные, люди, которые жаждут искусства. Люди чуть ли не на головах у друг друга сидели. Фестиваль «Новый» показал то, что современный театральный язык очень близок нам, челябинцам. И наши гости, артисты, говорили, что у нас невероятно открытый, душевный зритель», - рассказал Алексей Тетюев.

Добавим, что фестиваль «Noвый» был организован при поддержке Министерства культуры Челябинской области и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий»