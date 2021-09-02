В Челябинске покажут спектакль по мистическому произведению Михаила Булгакова

Постановку по мотивам легендарного романа «Мастер и Маргарита» южноуральцы увидят во Дворце культуры Железнодорожников 6 октября. Спектакль перенесет зрителей в старую Москву 30-х годов со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом.

Многие театральные режиссеры отмечают, что «Мастер и Маргарита» не всегда охотно поддается постановке: непросто внести довольно крупное произведение в рамки спектакля. Но главный режиссёр Московского театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку романа Булгакова. Удачно продуманные режиссером мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров сделали, как казалось раньше, невозможное: самое знаменитое произведение Булгакова наконец-то ожило на сцене.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно.

Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано – неясно. То ли из-за сложности сюжета, то ли из-за мистики, которой окутан роман… Но точно известно одно – самое главное играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание под силу только самым опытным актерам. Тем актерам, которые, действительно, верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

В этом году спектаклю Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита» уже семь лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

Билеты на спектакль можно заказать на сайте.