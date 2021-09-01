В Челябинске стартует фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК»

С 7 по 12 сентября Челябинск захлестнёт волна современного искусства: спектакли в непривычных локациях, эскизы, перформансы, выставки и концерты. Фестиваль современного искусства PULSE II приглашает южноуральцев повзаимодействовать с актёрами и друг с другом и стать таким образом непосредственными участниками театрализованного действия.

«Мир после пандемии приобрёл новые средства выразительности, и то, что казалось непривычным ещё два года назад, сейчас стало обыденностью. Театральный мир открыл в иммерсивности способ выживания: когда нельзя заполнить зал зрителями, театр приходит к каждому зрителю в его личное пространство. Мы решили расшириться и выйти за рамки иммерсивного фестиваля, которым PULSE был в прошлом году. В этот раз мы наполнили его современной музыкой и инсталляциями. PULSE – фестиваль современного искусства. Мы смело экспериментируем, пробуем разобраться в отношениях детей и родителей. Пытаемся найти ответы. PULSE "Я (НЕ) РЕБЁНОК" – новый фестиваль современного искусства в городе», – комментирует художественный руководитель фестиваля, главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев.

Челябинцы смогут посетить московский проект «Мам, привет» – пронзительный спектакль-инсталляцию режиссёра Вики Приваловой. Это выставка с документальным аудиогидом, где театральное пространство становится лабиринтом из драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний. В сетях уже появился хештег #мам_привет, по которому люди, посмотревшие спектакль, выкладывают фотографии со своими мамами и свои впечатления или воспоминания.

Каждый гость сам выбирает свой маршрут через объекты экспозиции, визуальные и тактильные ощущения, звуки, тексты и даже запахи.

Любители музыки смогут посетить концерт, а именно мультимедийный проект PULSE. Специально для фестиваля команда под руководством композитора, директора Центра электроакустической музыки Московской консерватории, преподавателя кафедры истории и теории музыки ГИТИС Николая Попова создала масштабный аудиовизуальный концерт. В нём примут участие саксофонист Аркадий Пикунов и перкуссионист Пётр Ившин. И всё это действо будет в сопровождении уникального видеоряда от Александра Плахина.

Режиссёр Семён Александровский привезёт из Санкт-Петербурга спектакль-игру «Questioning / Кто ты». Участники понаблюдают, что можно узнать о человеке, не задавая вопросов. В какой момент включаются интуиция и фантазия, а где срабатывают предубеждения? Два параллельных ряда стульев, смотрящие друг другу в глаза люди, невидимый модератор и пачка бумаг в сумме дают час исследовательского и чувственного опыта.

Это и многое ещё другое смогут увидеть, почувствовать, открыть для себя зрители фестиваля современного искусства PULSE II. По традиции будут и обсуждения увиденного с приглашенными критиками, режиссёрами, зрителями, споры и теплые разговоры.

Ряд мероприятий фестиваля PULSE II можно посетить бесплатно, но по предварительной записи. На основные события стоимость билетов – 300 рублей либо единый билет на все события – 1000 рублей.

Познакомиться с программой фестиваля, записаться и приобрести билеты можно на сайте.

Участники фестиваля:

Николай Попов (Москва) – композитор, директор Центра электроакустической музыки Московской консерватории, преподаватель кафедры истории и теории музыки Российского университета театрального искусства (ГИТИС)

Семён Александровский (Санкт-Петербург) – режиссёр, актёр, основатель Pop-up театра

Виктория Привалова (Москва) – режиссёр

Анна Куликова (Москва) – режиссёр

Павел Никитенко (Санкт-Петербург) – режиссёр

Мила Денёва (Москва) – театральный критик, кандидат филологических наук, заведующая литературной частью РАМТа

Татьяна Джурова (Санкт-Петербург) – театральный критик, кандидат искусствоведения, основатель проекта «Летающий критик»

Александр Петренко (Челябинск) – иллюзионист

Анна Кизикова (Екатеринбург) – драматург, режиссёр

Александр Кудряшов (Москва) – режиссёр

Радик Рябков (Челябинск) – режиссёр

Антон Сластников (Челябинск) – художник

Молодые художники:

Соня Анашкина

Маша Евдокимова

Руслан Валеев