В Челябинске стартуют новые мероприятия для незрячих и слабовидящих

В Челябинске стартует новый сезон инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», направленного на работу со слепыми и слабовидящими.

В ноябре и декабре 2023 года жители южноуральской столицы смогут посетить новые кинопоказы с тифлокомментариями, творческие встречи с кинематографистами, а также искусствоведческие лекции о незрячих художниках и феномене «брайль-арта».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» автор проекта Александра Петрова, «Незримое кино» – это первый проект на Урале, объединивший кинематограф, региональную культуру и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект призван расширить ограниченные возможности слепых и слабовидящих зрителей с целью их погружения в мир визуального искусства – в первую очередь, кинематографа на уральскую тематику.

Ключевая составляющая «Незримого кино» – это адаптация региональных фильмов для незрячих благодаря технологии тифлокомментирования. Она представляет собой специальную озвучку, с помощью которой люди с особенностями зрения могут не только слышать диалоги, но и понимать видеоряд фильма.

Благодаря поддержке Фонда грантов губернатора Челябинской области и Росмолодежи в проекте появились новые форматы. Один из них – это кинолектории с просмотром и обсуждением советской киноклассики, сопровожденной тифлокомментариями. Данный формат позволит незрячим не просто смотреть фильмы, а научиться правильно понимать и анализировать их.

Так, специалисты расскажут гостям об уникальной советской киношколе, истории создания фильмов и интересных фактах со съемочной площадки. Легендарные фильмы «Калина красная», «Девчата» и «Белое солнце пустыни» представит Вадим Шагабутдинов – специалист Киноцентра имени С. А. Герасимова, режиссёр, кинопедагог, разработчик киноуроков по истории советского и российского кинематографа.

Экспериментальным форматом нового сезона станут искусствоведческие лектории, помогающие осмыслить проблематику потери зрения в культуре, а также разобраться с феноменом «брайль-арта» – произведениями искусства, неотъемлемой частью которых является рельефно-точечный шрифт Брайля. В качестве лектора выступит Мария Герай – искусствовед, автор книг и главный редактор образовательного проекта об искусстве «Бермуды». Специалист расскажет об образе слепого в классическом искусстве, знаменитых незрячих художниках прошлого и настоящего, истории возникновения брайлевского шрифта и его использовании в произведениях искусства.

Также до конца 2023 года в Челябинске пройдут несколько инклюзивных кинопоказов. В новом сезоне для незрячих и слабовидящих будут адаптированы короткометражные картины екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина – «Любовь», «Москва-Владивосток» и «Невесомость». Все фильмы выпущены студией «Red Pepper Film» и являются обладателями большого количество кинематографических наград.

Инклюзивные кинопоказы, кинолектории и искусствоведческие лекции стартуют третьего ноября и пройдут на площадках Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых, а также Исторического парка «Россия – Моя история». За расписанием можно следить в социальных сетях АНО «Креативные индустрии Урала» и библиотеки.

СПРАВКА

Проект «Незримое кино» реализуется с 2022 года АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых.

В рамках проекта было создано 12 кинокартин для незрячих, проведено 26 инклюзивных кинопоказов, которые посетили более 1500 человек, а также кинолектории и мастер-классы по тактильной мультипликации для незрячих детей.

За время своего существования проект был неоднократно поддержан Фондом президентских грантов и Фондом грантов губернатора Челябинской области.

В июле 2023 года проект был представлен на «Российской креативной неделе» в Москве как инновационная практика, объединившая работу с незрячими и креативные индустрии.