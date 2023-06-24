В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества

В Челябинске сегодня, 24 июня, в День молодежи, состоялось торжественное открытие еще одного, уже третьего в городе, пространства для свободного нанесения граффити.

Стена по Комсомольскому проспекту, 10 преобразилась на глазах: первые рисунки уже радуют горожан яркими красками, отмечают в пресс-службе мэрии.

В рамках открытия «территории творчества» также состоялся мастер-класс по искусству граффити: все желающие под чутким руководством профессионалов внесли свою лепту в создание нового арт-объекта.

Организаторы – ассоциация художников «Граффити Россия» и объединение силового спорта «Воркаут Челябинской области» при поддержке управления по делам молодежи администрации города.