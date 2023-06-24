24.06.2023
В парке имени Гагарина во время движения открылась кабинка колеса обозрения
24.06.2023
В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества
31.08.2022
Рисуй, сколько хочешь: в Челябинске появилась площадка для легального граффити
18.03.2022
Крымская весна вдохновила челябинскую молодежь на создание граффити
30.09.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
17.08.2021
Художники создают новые граффити в микрорайоне Челябинска
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023