В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино

Спектакль «Наследник» со звездным составом актеров состоится в Челябинске 11 июля 2023 года в 19.00 в ДК Железнодорожников (12+).

В спектакле «Наследник» зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Всё происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным!

Прекрасный актерский ансамбль создаёт особую атмосферу. Стильно, дерзко, провокационно.

Актеры: Константин Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян, Алексей Бардуков, Юрий Батурин, Ксения Лавроненко (состав может меняться).

Авторы спектакля: Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, переводчик: А. Питч, продолжительность 1 час 30 мин без антракта.

Отзывы зрителей из открытых источников:

«Хотите узнать, как не испортить семейный ужин? Тогда стоит посетить спектакль «Наследник». В разных составах играют Алексей Бардуков, Юрий Батурин, Константин Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян, Иван Колесников, Ксения Лавроненко. А если серьезно, то лёгкая по восприятию французская пьеса со множеством смешных моментов, заставляет задуматься, о том насколько мы честны с самим собой и со своим окружением. Правду говорить не всегда легко и не всегда приятно, да так ли важны наши откровения? Можно ли сохранить дружбу и отношения, если всегда говорить то, что думаешь или всё-таки иногда стоит промолчать? И так ли мы хорошо на самом деле знаем друг друга, даже если дружим «с детства»?! А себя? Динамично развивающиеся события, до финала сохраняющаяся интрига и теплый позитивный финал - прекрасные составляющие для уютного культурного отдыха. Актерский состав органичен, каждый - яркая индивидуальность, составляющая общую колоритную картину. С удовольствием, приятно провела вечер», - пишет пользователь Афиши №5318591.

«Посмотрела спектакль 26 июня и получила большое удовольствие. Хочу отметить великолепную игру актеров. Сочетание актерского мастерства и сюжета полностью погружают в действие. Довольно интересная история, очень необычная и яркая. Буду рекомендовать спектакль своим друзьям. Браво!» - восхищается Наталья Шибаева.

«Спектакль понравился! Хороший юмор, прекрасная игра актёров, красивые декорации. Всё стильно. Кстати говоря, большая редкость увидеть таких актёров в антрепризе. Нигде больше их не встречала. И это ценно... Несколько раз ходила на спектакли а-ля комедия, где юмор был плоский, в некоторых спектаклях ниже пояса, в некоторых пошлый. Стыдно было за актёров. Здесь же - юмор прекрасный, тонкий, актёры все на высоте - любовалась ими. Спасибо за спектакль!» - благодарит Елена.

Спектакль «Наследник» состоится в Челябинске 11 июля 2023 года в 19.00 в ДК Железнодорожников (12+).