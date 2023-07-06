В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий, пограничник-афганец Андрей Нестеров с позывным «Маркиз» напутствовал вои
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
06.07.2023

Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Сосновском районе Челябинской области представители Народного фронта снова обнаружили несанкцио
06.07.2023

В Сосновском районе обнаружена новая свалка – на этот раз рядом с Красным полем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вновь прогнозируют грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град, шквали
05.07.2023

Штормовое предупреждение для южноуральцев

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области самыми популярными именами новорожденных, появившихся на свет в июне этого
05.07.2023

В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более ста миллионов рублей – вот в стоимостном выражении та помощь, которую с марта прошлого года
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.07.2023

Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
спектакль
ДК Железнодорожников
Культура
06.07.2023 11:23

В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино

Спектакль «Наследник» со звездным составом актеров состоится в Челябинске 11 июля 2023 года в 19.00 в ДК Железнодорожников (12+).

В спектакле «Наследник» зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Всё происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным!

Прекрасный актерский ансамбль создаёт особую атмосферу. Стильно, дерзко, провокационно.

Актеры: Константин Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян, Алексей Бардуков, Юрий Батурин, Ксения Лавроненко (состав может меняться).

Авторы спектакля: Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, переводчик: А. Питч, продолжительность 1 час 30 мин без антракта.

Отзывы зрителей из открытых источников:

«Хотите узнать, как не испортить семейный ужин? Тогда стоит посетить спектакль «Наследник». В разных составах играют Алексей Бардуков, Юрий Батурин, Константин Лавроненко, Марина Зудина, Иван Оганесян, Иван Колесников, Ксения Лавроненко. А если серьезно, то лёгкая по восприятию французская пьеса со множеством смешных моментов, заставляет задуматься, о том насколько мы честны с самим собой и со своим окружением. Правду говорить не всегда легко и не всегда приятно, да так ли важны наши откровения? Можно ли сохранить дружбу и отношения, если всегда говорить то, что думаешь или всё-таки иногда стоит промолчать? И так ли мы хорошо на самом деле знаем друг друга, даже если дружим «с детства»?! А себя? Динамично развивающиеся события, до финала сохраняющаяся интрига и теплый позитивный финал - прекрасные составляющие для уютного культурного отдыха. Актерский состав органичен, каждый - яркая индивидуальность, составляющая общую колоритную картину. С удовольствием, приятно провела вечер», - пишет пользователь Афиши №5318591.

«Посмотрела спектакль 26 июня и получила большое удовольствие. Хочу отметить великолепную игру актеров. Сочетание актерского мастерства и сюжета полностью погружают в действие. Довольно интересная история, очень необычная и яркая. Буду рекомендовать спектакль своим друзьям. Браво!» - восхищается Наталья Шибаева.

«Спектакль понравился! Хороший юмор, прекрасная игра актёров, красивые декорации. Всё стильно. Кстати говоря, большая редкость увидеть таких актёров в антрепризе. Нигде больше их не встречала. И это ценно... Несколько раз ходила на спектакли а-ля комедия, где юмор был плоский, в некоторых спектаклях ниже пояса, в некоторых пошлый. Стыдно было за актёров. Здесь же - юмор прекрасный, тонкий, актёры все на высоте - любовалась ими. Спасибо за спектакль!» - благодарит Елена.

Спектакль «Наследник» состоится в Челябинске 11 июля 2023 года в 19.00 в ДК Железнодорожников (12+).

спектакль
ДК Железнодорожников
Новости по тегу: спектакль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.05.2023

В Челябинске 11 июля состоится спектакль "Наследник"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.02.2023

В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2022

«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2022

Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых - мультиформатное пространство
Общество

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

05.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Миньяра (Ашинский район, Челябинская область) объяснили, почему возникла необходимость за
Общество

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спасатели Златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области девять километр
Происшествия

Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

04.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В начале текущей недели территория Челябинской области будет располагаться в промежуточном бариче
Среда обитания

В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона

03.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, который состоялся в минувшие выходные в с
Культура

Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников

03.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поздравил сотрудников и ветеранов ГИ
Общество

Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

03.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ветеран боевых действий, пограничник-афганец Андрей Нестеров с позывным «Маркиз» напутствовал вои
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
06.07.2023

Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Сосновском районе Челябинской области представители Народного фронта снова обнаружили несанкцио
06.07.2023

В Сосновском районе обнаружена новая свалка – на этот раз рядом с Красным полем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вновь прогнозируют грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град, шквали
05.07.2023

Штормовое предупреждение для южноуральцев

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области самыми популярными именами новорожденных, появившихся на свет в июне этого
05.07.2023

В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Более ста миллионов рублей – вот в стоимостном выражении та помощь, которую с марта прошлого года
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
05.07.2023

Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

06.07.2023 11:23

В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино

06.07.2023 11:02

Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»

06.07.2023 10:55

Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору

06.07.2023 10:18

В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара

06.07.2023 10:05

Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области

06.07.2023 10:03

Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной

06.07.2023 09:56

В Сосновском районе обнаружена новая свалка – на этот раз рядом с Красным полем

06.07.2023 09:54

Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников

06.07.2023 09:32

Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн

06.07.2023 08:51

В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь

05.07.2023 19:34

В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

05.07.2023 19:17

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град

05.07.2023 18:51

Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии

05.07.2023 18:33

Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)

05.07.2023 18:21

В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

05.07.2023 17:44

В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров

05.07.2023 17:37

Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить

05.07.2023 17:19

Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа

05.07.2023 17:14

Челябинцы презентуют «Незримое кино» на Российской креативной неделе

05.07.2023 17:02

Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»

05.07.2023 16:55

Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей

05.07.2023 16:45

Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта

05.07.2023 16:38

Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр

05.07.2023 15:53

В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»

05.07.2023 15:47

В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены

05.07.2023 15:38

Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев

05.07.2023 15:33

В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной

05.07.2023 15:31

На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы

05.07.2023 15:18

В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев

05.07.2023 15:13

На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом

05.07.2023 15:04

Самарская область стала притягивать все больше южноуральских путешественников

05.07.2023 14:26

Дом на Труда в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры

05.07.2023 13:55

На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде

05.07.2023 13:37

Шестого июля в Ашинском районе вновь ограничат движение на трассе М-5

05.07.2023 13:22

Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска

05.07.2023 12:34

Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты

05.07.2023 12:28

В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей

05.07.2023 11:42

Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие

05.07.2023 11:36

Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока

05.07.2023 11:12

В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября

05.07.2023 10:54

В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана

05.07.2023 10:41

В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице

05.07.2023 10:34

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом

05.07.2023 10:32

В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова

05.07.2023 10:26

Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»

05.07.2023 09:41

Фильмы Шахназарова в Челябинске – посвящение 100-летию «Мосфильма»

05.07.2023 09:26

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

04.07.2023 19:04

Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)

04.07.2023 18:06

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате

04.07.2023 17:34

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

04.07.2023 17:25

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023 17:15

Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша

04.07.2023 16:55

Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной

04.07.2023 15:55

По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2023 14:54

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

04.07.2023 14:36

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей

04.07.2023 14:12

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш

04.07.2023 14:04

В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов

04.07.2023 13:17

В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы

04.07.2023 12:48

В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа

04.07.2023 12:44

В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»

04.07.2023 12:39

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро

04.07.2023 11:49

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

04.07.2023 11:38

В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию

04.07.2023 11:34

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко

04.07.2023 11:15

Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу

04.07.2023 10:47

Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота

04.07.2023 10:45

Минобороны: Пресечена попытка ударить пятью БЛА по объектам в Новой Москве и Московской области

04.07.2023 10:39

Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка

04.07.2023 10:17

В Москве сбито два беспилотника, во Внуково введены ограничения на прием/вылет

04.07.2023 10:09

В Троицке ищут ликвидатора опасных для людей и животных битумных «болот»

04.07.2023 08:53

Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

03.07.2023 21:14

Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)

03.07.2023 18:09

Челябинск продолжает свой дорожный рывок

03.07.2023 17:57

В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона

03.07.2023 17:44

Во вторник в Челябинской области сильные ливни, грозы, град

03.07.2023 17:28

Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом

03.07.2023 17:21

Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля

03.07.2023 16:46

Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске

03.07.2023 16:14

В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия

03.07.2023 16:09

На Солнце произошла вторая за лето вспышка высшего балла X

03.07.2023 15:43

Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса

03.07.2023 15:20

В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку

03.07.2023 15:14

Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду

03.07.2023 15:07

В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном

03.07.2023 14:48

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение - сильные ливни и грозы при шквалистом ветре

03.07.2023 14:47

Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили

03.07.2023 14:36

В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»

03.07.2023 14:11

Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят

03.07.2023 13:56

В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября

03.07.2023 13:50

Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»

03.07.2023 13:23

На газированные напитки вводят акциз и маркировку

03.07.2023 12:49

В Челябинской области от бешенства погибли восемь домашних животных

03.07.2023 12:45

Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников

03.07.2023 11:19

В Челябинской области открыта еще одна сельская спортивная площадка

03.07.2023 10:59

В челябинском Саду камней выполнена пятая часть благоустройства по трем контрактам

03.07.2023 10:55

Наталья Котова поручила проверить безопасность всех детских городков во дворах Челябинска

03.07.2023 10:51

Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»

03.07.2023 10:09

Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль

03.07.2023 10:05

Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей