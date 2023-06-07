В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров

В Челябинской области состоится уникальный для региона фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации Уральского округа «Фанфары Кыштыма», сообщает пресс-служба минкульта региона.

Уже шестое по счету соревнование военных оркестров состоится 10 июня. Фестиваль-конкурс посвящён Дню России и Дню Кыштыма. В этом году город будет отмечать 266-летие.

В этом году в музыкальном действе примут участие военные оркестры из Челябинска, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, Новоуральска и Лесного. Маршировать и исполнять свои концертные программы участники военных оркестров начнут в 16 часов.

Отметим, что фестиваль «Фанфары Кыштыма» не случайно родился на кыштымской земле. Здесь по соседству располагаются несколько воинских частей, с военными оркестрами которых Кыштым связывает давняя дружба и сотрудничество.

Это всегда яркий праздник духовой оркестровой музыки с выступлениями военных оркестров.

Фестиваль будет проходить на стадионе физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма (ул. Малышева, 60). Маршировать и исполнять свои концертные программы участники военных оркестров начнут в16 часов.