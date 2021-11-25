В Челябинской области стартует первый фестиваль муниципальных музеев

В Государственном историческом музее Южного Урала началась подготовка к проведению первого областного фестиваля муниципальных музеев «Интермузей-2021. Челябинск».

В рамках фестиваля будут определены лучший музейный проект, реализованный в 2021году, и лучший проект 2022 года.

К участию в конкурсе приглашаются городские и районные музеи Челябинской области. Среди подавших заявки на первом этапе будут отобраны десять музеев, где лучше всего организована работа с официальными сайтами и группами в социальных сетях. На втором этапе музеям предстоит подготовить презентации своих лучших проектов, реализованных в уходящем году, а также проектов, планируемых на следующий год

Защиты проектов состоятся 20 декабря, после чего жюри под председательством первого заместителя министра культуры Челябинской области Ирины Анфаловой-Шишкиной определит победителя и призеров в каждой номинации. Финалисты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров фестиваля.

Регистрация участников фестиваля «Интермузей-2021. Челябинск» пройдет с первого по 14 декабря 2021 года.