В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование

В рамках реализации национального проекта «Культура» в детскую школу искусств № 4 Челябинска приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на сумму более 10 миллионов рублей.

В концертном зале школы установлены рояль «Seiler», два новых акустических и четыре цифровых пианино. Презентация нового рояля прошла в рамках проекта «Педагоги – детям», который реализуется на протяжении всего учебного года. Участники проекта - приглашенные эксперты и преподаватели вузов - отметили высокое качество звучания и других новых инструментов: саксофонов, флейт, баянов и аккордеонов. Воспитанники школы уже готовятся к ежегодному отчетному концерту и выступлению сводного городского симфонического оркестра детских школ искусств Челябинска.

В художественном отделении школы появилось 30 новых мольбертов. Класс скульптуры получил 3 новых гончарных круга, 9 настольных мольбертов, а также два стеллажа для сушки и хранения изделий. В хореографическом классе установили новый станок для занятий и зеркала.

Фонд школьной библиотеки пополнился новой учебной литературой: пособиями, методическими материалами и нотным педагогическим репертуаром, всего приобретено 526 книг.

Теоретические классы школы получили 30 новых парт и 12 ноутбуков, а современное световое и звуковое оборудованием, установленное в актовом зале, позволило качественно улучшить проведение внутришкольных мероприятий.

Модернизация материально-технической базы школы - это новые возможности для учебного процесса детей, считают преподаватели школы искусств.