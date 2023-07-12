В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев

Государственный исторический музей Южного Урала в дни празднования его столетия посетили более 53 тысяч гостей.

Марафон приуроченных к вековому юбилею музея мероприятий стартовал первого июля и завершился вчера, 11 июля.

Ключевыми событиями, определяющими стратегию развития Исторического музея на ближайшее время, стали презентация новой экспозиции «История купечества на Урале» на втором этаже Дома Покровского; открытие выставки «Первый музей в Челябинске» с историей формирования первых музейных коллекций, с рассказом о первом директоре музея Иване Гавриловиче Горохове и его замечательных соратниках; открытие выставки «100 лет Государственному историческому музею Южного Урала», посвященной лучшим выставочным проектам, состоявшимся в новом здании музея.

Кроме того, по случаю празднования столетия состоялись презентация новых книг и подарочных изданий, приуроченных к круглой дате; мероприятия от подразделений учреждения-юбиляра - День Детского музея, День дарения, День экскурсовода, «День семьи, любви и верности», День реставратора — с мастер-классами, тематическими экскурсиями и другими акциями, нацеленными на тесный контакт с посетителями.

Стажировка для сотрудников музеев Челябинской области на тему «Дом Общественного собрания: опыт работы музея в историческом особняке»; торжественное награждение лучших сотрудников музея грамотами губернатора, благодарственными письмами Законодательного собрания и министерства культуры региона также стали частью юбилейных мероприятий, череду которых 11 июля завершил вечер, посвященный 180-летию Владимира Покровского и состоявшийся, конечно, в Доме Общественного собрания.

Как отмечают в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, при этом все 11 дней праздника на летней эстраде гремела музыка, проходили танцевальные мастер-классы и тематические вечеринки.

Музея выражает благодарность за организацию танцевального мастер-класса клубу «Танцующие семьи ВОРДИ», действующему при поддержке Всероссийского общества родителей детей с особенностями здоровья. Украсил юбилей музыкальный вечер с участием клуба французской песни «Кафе Шантан».

В большинстве юбилейных мероприятий участвовали давние друзья музея - студия «Гаттака» и их руководитель Дмитрий Хань.

Еще был дивный театр танца «Академия изящных искусств» с его замечательными руководителями Варварой Зыряновой и Лилией Шейкиной.

И, конечно, студенты Челябинского института культуры, чьи танцевальные и музыкальные номера украсили церемонию открытия выставки «100 лет Государственному историческому музею Южного Урала».

«Огромное спасибо нашим посетителям, активно поддержавшим акцию бесплатного посещения музея и оставивших более тысячи благожелательных отзывов. Спасибо вам, земляки и гости Челябинска - мы всегда с вами, мы всегда с народом!» - отмечает коллектив музея.