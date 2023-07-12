12.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
12.07.2023
В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев
12.07.2023
Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
12.07.2023
Павел Шиляев проинспектировал новые социальные объекты Магнитки
12.07.2023
Авиапассажира оштрафовали за курение в самолете
12.07.2023
Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве
В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев
06.07.2023
День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
02.07.2023
В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала
29.06.2023
Владимир Богдановский: «Если ты занимаешься работой, которая тебе нравится, обязательно получишь результаты»
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023