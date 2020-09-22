В гостях у студентов ЮУрГУ побывала известная российская актриса Катерина Шпица

В гостях у студентов Южно-Уральского государственного университета побывала известная российская актриса Катерина Шпица.

Встреча с молодежью в Челябинске состоялась вчера вечером, 21-го сентября, в рамках третьего международного кинофестиваля «Предчувствие». Звезда сериала «Катя», фильмов «Поддубный», «Елки 1914», «Елки 5», «Крымский мост» в стенах вуза (беседа прошла в его главном корпусе) отвечала на вопросы из зала и рассказала, как попала в кино.

В десятом классе Катерина Шпица выиграла конкурс красоты и вскоре после этого попала в модельное агентство. С детства занималась танцами, а затем – в театральной студии. Гостья призналась, что у нее нет высшего актерского образования, и поделилась с молодежью историей о том, как попала из Перми в Москву, где с помощью новых друзей потянулась к литературе и интересному кино.

«Есть в жизни чистота и бескорыстие. Не все в жизни зациклено на материальных и плотских вещах. В какой-то степени мне повезло, в этом есть и моя заслуга, и заслуга моих родителей. Мне очень повезло с людьми, которые встречались на моем пути. Многие из них без всяких корыстных мыслей мне помогли. Сам человек для себя - это тот, с кем складываются пожизненные отношения. Только от нас самих зависит, каких людей пригласить в свою жизнь. Любите себя, занимайтесь тем, что нравится, и все остальное подтянется», - уверена Катерина Шпица.

Актриса рассказала, как сдала сессию в Перми, где училась на юриста, и уехала в Москву сниматься. Там она познакомилась с киноагентом, с которым работает с 2005-го года.

«Я довольна тем, как в моей жизни складываются обстоятельства. Правда, сейчас, на пороге 35-летия, выбор ролей уменьшается, и это естественный процесс. Поэтому я решила подготовить для себя определенный полигон. Может, я стану сценаристом или буду преподавать, а может, наконец получу высшее актерское образование. Мне очень нравится работать с детьми и молодежью», - ؘподелилась Катерина Шпица.

Актриса подчеркнула, что жизнь человека невозможна без других людей и что, даже если кто-то кажется странным, нужно постараться разглядеть в нем что-то хорошее.

Кроме того, в рамках визита в Челябинск Катерина Шпица решила познакомиться с университетом: днем она посетила военный учебный центр при ЮУрГУ, затем выставку «Народы и технологии Южного Урала» и шпиль вуза.

В понедельник, 21-го сентября, в кинотеатре имени Пушкина челябинцы смогли посмотреть фильмы «Душа пирата», в кинотеатре «Знамя» - «Новый элемент русской таблицы (в «Знамени» также прошла встреча с режиссером кинокартины Эллой Тухарели).

В киноцентре «Импульс» состоялся показ фильма «Фея» с Константином Хабенским и Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях. В ЮУрГУ, кроме встречи с Катериной Шпицей, прошел мастер-класс Эллы Тухарели на тему «Работа режиссера ТВ». Создатель документального кино («Афон. Восхождение», «Война и мифы», «Ангелы с моря», «Столыпин, выстрел в Россию, XX век» и другие) рассказала студентам и преподавателям челябинского вуза об особенностях работы режиссера и продюсера телевидения.

«Предчувствие» продлится в Челябинске до 25-го сентября. Жители южноуральской столицы и гости города могут бесплатно посмотреть новинки в кинотеатрах и на сайте фестиваля (для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте), а также побывать на творческих встречах и мастер-классах.

Напомним, в программе третьего «Предчувствия» – пять конкурсных и пять документальных фильмов, еще три кинокартины можно будет увидеть в рамках спецпоказов.

В течение фестивальной недели челябинцы увидят следующие картины: «Ярды» (режиссер Андрей Корытко, 2020 год), «Душа пирата» (режиссер Айсыуак Юмагулов, 2020 год), «Счастье в конверте» (режиссеры Александр Хачко, Сергей Берлов, Максим Демин, 2020 год), «Фея» (режиссер Анна Меликян, 2019 год), «Восьмая проблема Гильберта» (режиссер Аметхан Магомедов, 2020 год) и «Юра музыкант» - о легендарном Юрии Шевчуке (режиссер Павел Селин, 2019 год).

Нынешний кинофестиваль «Предчувствие» проходит в южноуральской столице на трех площадках: в кинотеатре «Знамя» (Кирова, 112), киноцентре «Импульс» (50-летия ВЛКСМ, 16) и кинотеатре имени Пушкина (Пушкина, 64).

СПРАВКА

В фокусе «Предчувствия» - использование новых технологий в кинопроизводстве. Фильмы кинофестиваля - это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир, эксперименты с форматами и технологиями.