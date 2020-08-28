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В Историческом музее Челябинска открылся Кубок мира по художественной фотографии FIAP

Культура
Сегодня, 10:35
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В Челябинске в галерее Исторического музея «Открытый мир» вчера, 27 августа, в торжественной обстановке открылся Кубок мира по художественной фотографии FIAP. Гости церемонии увидели около ста лучших фотографий дикой природы со всего мира.

Россия впервые получила право организации этого престижного фотографического соревнования. Произошло это благодаря феноменальным успехам команды российских фотографов в последние годы, ключевую роль в которых сыграли южноуральцы. Именно поэтому столицей Кубка 2020 года стал Челябинск.

«Этот проект стал возможен благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и, конечно, активному участию Владимира Богдановского, который вместе с фотоклубом «Каменный пояс» и российскими фотографами взялся за участие в международных фестивалях и конкурсах, — сказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. — Как и многие мероприятия этого года, судейство Кубка прошло дистанционно, его итоги уже известны: как и в предыдущие годы, Россия вошла в число призеров и завоевала две серебряные медали!»

«Сегодняшняя выставка — настоящий праздник фотоискусства, — отметил председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов. — Но на самом деле это праздник вдвойне, потому что готовилась эта выставка в непростых обстоятельствах, которые коснулись всего мира. Те организационные усилия, которые были предприняты, заслуживают не просто уважения — это небольшой подвиг».

Директор Исторического музея и председатель Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский в свою очередь заметил, что победы в Кубках мира прошлых лет и проведение очередного Кубка в Челябинске — это результат усилий многих людей.

«Здесь присутствует Рашид Усманов — капитан российской команды, он руководит отбором фотографий и формированием конкурсных коллекций. Благодаря ему все эти награды — у нас», — подчеркнул Владимир Иванович.

Специальным гостем вечера стал один из самых титулованных тревел-фотографов мира Алексей Сулоев. Прямо на сцене Рашид Усманов вручил ему золотую медаль, которую Сулоев завоевал в индивидуальном зачете на челябинском Кубке мира.

«Сегодня уникальное событие для всей страны и тем более для Челябинска, — сказал Алексей Сулоев. — Я хочу поздравить всех челябинцев с этим большим праздником и уверен, что это только начало пути».

 

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