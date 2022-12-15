В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»

Вчера, 14 декабря, в Историческом музее Челябинска состоялось открытие авторского проекта Владимира Богдановского «Русская Америка. Форт-Росс».

Вечер украсили артисты театра танца "Академия изящных искусств", они воссоздали атмосферу салона начала 19 века, такие вечера давали в доме правителя Форт-Росса. танцевальный клуб "Вероника" представил театрально-танцевальное представление под композицию «Я тебя никогда не забуду». Приветственные слова на открытии сказали протоиерей, секретарь челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкой церкви Отец Игорь Шестаков и профессор, доктор исторических наук, заместитель председателя Ученого совета музея Игорь Сибиряков.

«Кажется, что никакой связи между русской Америкой и Челябинском нет, но это только кажется! Потому что в нашем Свято-Троицком храме есть частица мощей Иннокентия Вениаминова.

Иннокентий Вениаминов — это не только святой подвижник XIX века, но и выдающийся ученый, политик, дипломат, этнограф. Человек, который заложил огромный камень в фундамент изучения и исследования американского континента русскими учеными.

Он закончил семинарию в Иркутске, где преуспел во многих науках и был отправлен Петербург, где ему предложили отправиться в русскую Америку. И он — единственный из 170 священнослужителей Российской империи, который согласился ехать в Америку. И, приехав на Аляску, он действительно силой своей доброты (о чем упоминает писатель Лесков в «Мелочах архиерейского быта») сделал очень много хороших дел. Его огромная заслуга в том, что он занимался приобщением алеутов и индейцев к европейской жизни. Без всякого преувеличения скажу, что они обязаны ему тем, что сохранились как малые народы. Представьте себе, один человек — и такой колоссальный труд. Вот такая связь между Америкой и Челябинском,

Закончу тем, что труд Иннокентия Вениаминова не попал даром. Там, в Калифорнии не забыт русский язык, русское православие. До сих пор архиепископ Аляскинский присутствует в православном мире, за что честь и хвала нашим великим предкам» - отметил Отец Игорь в своем выступлении.

Профессор Сибиряков о проекте «Русская Америка. Форт-Росс»: «Сейчас я хочу выступить не как профессор, не как историк, а как обычный зритель. Эта выставка в первую очередь о любви. В первую очередь — о любви к природе. Ведь чтобы так снимать природу, надо очень сильно ее любить. Любовь здесь чувствуется она осязаема, ее можно увидеть.

Эта выставка о любви к истории — причем в самых разных ее проявлениях. Меня поразили некоторые фотографии, посвященные вещам. Я в восторге от того, как сняты предметы труда, шкуры животных, как можно снять дома, церковь. Это очень высокий уровень профессионализма, который надо почувствовать и оценить. Это работа настоящего профессионала. И эта выставка — о любви к людям, хотя портретов здесь практически нет. Эта любовь гораздо менее заметна, ее надо почувствовать и ощутить. Ее нельзя увидеть, но она есть в очень многих работах.

И еще одна деталь, поразившая меня с самого начала. Мы живем в удивительное время, когда меняется смысл многих слов. Когда я увидел название выставки, сразу вспомнил слово «оксюморон». Мне показалось, что это соединение слов очень странное на сегодняшний день: «Русская Америка». Но, посмотрев выставку, я понял, что это не оксюморон, а нормальное, естественное, хорошо забытое прошлое. Прошлое, которое мы сегодня вспомним».

Новая выставка приурочена к 210-летней годовщине основания крепости. Вход на выставку бесплатный для всех.