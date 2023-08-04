В Камерном театре закончились каникулы

Камерный театр первым из челябинских театров после каникул примет публику в новом сезоне. Новый сезон коллектив встретит с новым директором.

В понедельник, 7 августа, труппа челябинского Камерного театра возвращается с каникул. Напомним, что в июле Павел Михайлов сменил на посту директора Илью Коломейского. Нового руководителя представит труппе министр культуры Алексей Бетехтин, затем коллектив обсудит план работ на ближайшее время.

В среду, 9 августа, Камерный театр распахнет двери для взрослой публики. Старт новому сезону даст спектакль «Без вины виноватые», премьера которого состоялась в прошлом году и была посвящена юбилею автора, А. Островского.

Также в августе все, кто не успел, смогут посмотреть нашумевшую премьеру весны – социальную драму «Под одной крышей», поставленную главным режиссером театре Викторией Мещаниновой по пьесе Л. Разумовской.

Новой работой театр порадует своих поклонников 14 сентября, когда первые зрители увидят спектакль «Убивая Гонзаго», к работе над которым труппа приступила еще в июне. В основе пьеса современного болгарского драматурга Недялко Йорданова, сюжет построен на основе шекспировской трагедии «Гамлет». Над постановкой работает режиссер Олег Хапов.