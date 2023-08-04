04.08.2023
Избран глава Советского района Челябинска
04.08.2023
Читатели Публички могут слушать более 150 тысяч книг бесплатно
04.08.2023
В Челябинске на подъездном пути предприятия сошли с рельсов два вагона со щебнем
04.08.2023
Челябинских автовладельцев призвали перестать обращаться к сомнительным организациям
04.08.2023
2,8 млн рублей заплатит Яндекс за каждую критическую уязвимость
04.08.2023
В Камерном театре закончились каникулы
В Камерном театре закончились каникулы
26.06.2023
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
12.04.2023
Первая олимпиада в Челябинске - «брейн-ринг» и этюды по Станиславскому
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023