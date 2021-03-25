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В Картинной галерее Челябинска грядет «Час Земли»

В Картинной галерее музея изобразительных искусств Челябинска завтра, 26-го марта, откроется выставка детских рисунков, приуроченная к международной экологической акции «Час Земли» и посвященная бережному отношению к природе.

Совместно с художественной студией «Art-Studio» при ДК «Станкомаш» музей представит выставку детских рисунков. Юные художники под руководством преподавателя Ольги Мошкиной создали живописные работы, используя не только привычные материалы (кисти, краски), но и предметы, которые традиционно относят к категории «на выброс».

Ребята используют найденные на улице пробки, пленку, полиэтилен, пенопласт, старые вещи, ржавые монетки, чтобы привлечь внимание к бережному отношению к природе, к необходимости вторичной переработки отходов, к тому, чтобы жизнь в стиле «Ноль отходов» стала нормой жизни. Оригинальные работы детей, неожиданные образы и ракурс, с которого дети предлагают исследовать эту важную и «взрослую» проблему, не оставят равнодушными посетителей, уверены в музее.

Выставочный проект «Час Земли» будет представлен в Картинной галерее с 26-го марта по 30-е мая 2021-го года.

Отметим, запущенная Всемирным фондом дикой природы (WWF) акция состоится в России уже в 13-й раз ради привлечения внимания людей к проблемам окружающей среды, нуждающейся в ответственном отношении.

В этом году «Час Земли» пройдет 27-го марта в 20 часов 30 минут (по местному времени). Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей погасят свою подсветку.

В России «Час Земли» ежегодно собирает от 16-ти до 20-ти миллионов участников. В прошлом году акция впервые проходила в онлайн-формате и объединила миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.