В Миассе полным ходом идет реставрация бывшего особняка Симонова

В Миассе (Челябинская область) полным ходом ведется реставрация бывшего особняка Симонова. Старинное здание является объектом культурного наследия.

О том, что работы по восстановлению исторического облика особняка производятся очень быстрыми темпами, сегодня, седьмого октября, сообщает госкомитет охраны ОКН по Челябинской области.

«Установлены строительные леса, очищены большие участки кирпича, сделаны пробные выкрасы на штукатурке фасадов», - рассказали в учреждении, специалисты которого на текущей неделе посетили данный объект с целью проверки исполнения требований законодательства при реставрации, соответствия проводимых работ проектной документации, не выявив нарушений.

Отметим, проектная документацией предусматривает работы по сохранению фасадов, а именно замену поврежденных оконных рам на новые деревянные; вычинку кирпичной кладки, где это необходимо, - до объема исторической кладки; восстановление штукатурного слоя фасадов, в том числе сандриков, известково-цементным раствором; восстановление цоколя; окраску фасадов силикатными красками с добавлением колеров.

Бывший особняк крупнейшего золотопромышленника своего времени Егора Митрофановича Симонова, построенный, предположительно, в 1885-м году, расположен по адресу: улица Пушкина, 8. В настоящее время в здании располагается городской краеведческий музей Миасса – муниципальное бюджетное учреждение является правообладателем данного объекта.

Историческое здание представляет собой кирпичный, неоштукатуренный двухэтажный дом, в значительной степени сохранивший свой первоначальный вид.

«В декоре особняка сочетаются барочные и «русские» мотивы, в том числе переведенные в кирпич мотивы русской деревянной резьбы. Особняк демонстрирует характерное для домов эпохи эклектики несовпадение стилевых форм оформления фасадов и интерьеров. Утрачены декоративные вазоны, располагавшиеся на парапетных тумбах, частично заложены оконные проемы, утрачена первоначальная отделка интерьера», - сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Старинный особняк стоит на скале и поэтому не имеет подвала. Здание является частью комплекса строений усадьбы Симонова, которая, как отмечают в госкомитете охраны ОКН региона, «являлась архитектурной доминантой при застройке каменными домами южной части Миасса во второй половине 19-го – начале 20-го века».

Напротив усадьбы золотопромышленника, на берегу пруда, находился городской сад. По праздникам там звучал духовой оркестр вольного пожарного общества, проходили народные гуляния. То есть усадьба располагалась в общественном центре южной части старого Миасса.

Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области