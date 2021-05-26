В Молодёжном театре стартовали репетиции спектакля «Я танцую как дебил»

Спектакль по пьесе Игоря Витренко «Я танцую как дебил» (16+) решили ставить после успешной предновогодней читки пьесы. Премьера запланирована на 4 июня.

«Я познакомился с танцевальным направлением Vogue и подумал, как же здорово они танцуют, – делится режиссёр Иван Миневцев. – Они ничего не стесняются, они такие свободные и красивые. Я понял, что это название пьесы как нельзя лучше подходит под мою недавнишнюю мечту: использовать этот стиль танцев, атмосферу этого шоу на сцене театра. Кроме того, пьеса состыковалась с моими мыслями о свободе самовыражения сегодня, о странных, но не менее симпатичных людях».

«Я танцую как дебил» – история о человеке, который не чувствует себя в своём возрасте. Даже взрослея, он хочет оставаться собой, в некотором смысле дураком, свободным и танцующим. Да и вообще, что такое возраст? Может ли он быть всего лишь формальностью? Это история о свободе внутри себя.

В спектакле будет использовано современное танцевальное направление Vogue. Оно отличается тем, что парни и девушки движутся так, будто подражают моделям с обложки модного журнала.

Как отмечает пресс-секретарь театра Вера Вяткина, спектакль станет завершающей премьерой Молодёжного театра в нынешнем сезоне. Проходить он будет на малой сцене.

Билеты можно заказать на сайте.