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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все подземные переходы, которые перешли на обслуживание МБУ «Геоцентр», будут отремонтированы и о
02.08.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Вчера, первого августа, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития мет
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02.08.2022

В Челябинске открылся самый большой скейт-парк
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02.08.2022

Анонсы событий и мероприятий на 3 августа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.08.2022

Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
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02.08.2022 15:37

В Озерске пройдет этно-фестиваль

Шестого августа в поселке Метлино Озерского городского округа пройдет первый в Челябинской области крупный этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала «NEWFEST «ZAMAN». 

 Программа фестиваля «NEWFEST «ZAMAN» обширна и интересна. В нем примут участие солисты и участники вокальных и хореографических коллективов конкурса «Туган як», для которых родные мелодии и национальная поэтическая лирика прошлого и современности были и остаются главным жизненным увлечением. Они продемонстрируют свои таланты на сцене ДК «Синегорье».

частники шествия  «Картония» изготовят костюмы, с которыми  пройдут в них под музыкальное сопровождение по главной улице поселка во главе с Королем Картония, общее количество составит не менее 1000 человек. 

Одним из ярких событий станет национальная выставка-ярмарка этно-брендов «Красота неописуемая«,  а также конкурс по национальной кухне народов Челябинской области «Йола кулинар» с последующей дегустацией блюд. 

 «Это будет первый фестиваль в Челябинской области с новыми направлениями, мастер-классами, и, конечно, массовым шествием «Картония», - говорит  автор проекта, руководитель автономной некоммерческой  организации «Пространство»  Евгения Плыгина.  

Вечером на праздничном гала-концерте на большой сцене пройдет награждение победителей конкурсов всех площадок и выступление гостевых коллективов, а финальным аккордом фестиваля станет запуск фонариков в воду озера Кожакуль.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Челябинска сообщает о частичном перекрытии движения автотранспорта на плотине. Это
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02.08.2022

В Челябинске на плотине будет частично перекрыто движение для автотранспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.08.2022

Цветные «сны» портретиста Игоря Белковского

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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