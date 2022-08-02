В Озерске пройдет этно-фестиваль

Шестого августа в поселке Метлино Озерского городского округа пройдет первый в Челябинской области крупный этно-фестиваль национальных культур народов Южного Урала «NEWFEST «ZAMAN».

Программа фестиваля «NEWFEST «ZAMAN» обширна и интересна. В нем примут участие солисты и участники вокальных и хореографических коллективов конкурса «Туган як», для которых родные мелодии и национальная поэтическая лирика прошлого и современности были и остаются главным жизненным увлечением. Они продемонстрируют свои таланты на сцене ДК «Синегорье».

частники шествия «Картония» изготовят костюмы, с которыми пройдут в них под музыкальное сопровождение по главной улице поселка во главе с Королем Картония, общее количество составит не менее 1000 человек.

Одним из ярких событий станет национальная выставка-ярмарка этно-брендов «Красота неописуемая«, а также конкурс по национальной кухне народов Челябинской области «Йола кулинар» с последующей дегустацией блюд.

«Это будет первый фестиваль в Челябинской области с новыми направлениями, мастер-классами, и, конечно, массовым шествием «Картония», - говорит автор проекта, руководитель автономной некоммерческой организации «Пространство» Евгения Плыгина.

Вечером на праздничном гала-концерте на большой сцене пройдет награждение победителей конкурсов всех площадок и выступление гостевых коллективов, а финальным аккордом фестиваля станет запуск фонариков в воду озера Кожакуль.