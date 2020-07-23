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В Сатке краеведческий музей обзавелся мультимедиа-гидом

Культура
Сегодня, 12:38

В краеведческом музее Сатки (Челябинская область) появился первый мультимедиа-гид с применением технологии дополненной реальности по проекту «Сплав железа и гения человеческой мысли», посвященному Порожскому заводу и старейшей в стране ГЭС.

Интерактивная экспозиция построена на основе одноименной выставки, в которую вошли 16 экспонатов: предметы, фотографии, чертежи, рассказывающие об истории предприятия с момента его строительства.

Теперь благодаря новейшим технологиям владельцы смартфонов могут скачать материалы выставки и получить информацию об экспонатах, просто наведя камеру на предмет. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем в деталях.

Проект Саткинского музея год назад получил поддержку Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура». Всего же в рамках нацпроекта южноуральские музеи обзаведутся шестью аудиогидами.

Нацпроект "Культура" рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". В рамках последнего в регионах появятся музеи, оснащенные мультимедиа-гидами с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы Artefact, разработанной при поддержке Минкультуры.

 

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