В третий раз Челябинский НХТ завоевал Гран-при «У Троицы»

Новый Художественный театр Челябинска вновь стал обладателем Гран-при Международного театрального фестиваля «У Троицы». Этот престижный форум проходил в Сергиевом Посаде в девятый раз и в третий раз театр из Челябинска был удостоен на нём диплома лауреата в номинации «За лучший спектакль».

Из 16 конкурсных спектаклей театров Перми, Омска, Гомеля (Беларусь), Абакана, Москвы, Саранска и других городов России высшей оценкой фестиваля были отмечены «Егорушкины птицы» Нового Художественного театра в постановке его главного режиссёра Евгения Гельфонда.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Майя Давыдова - Брандесова, в афишу фестиваля «У Троицы» вошли спектакли разных жанров и тем – от русской классики до современной зарубежной драматургии, от новаторских форм до этнического театра. И среди этого многообразия - «Егорушкины птицы» по рассказу Леонида Леонова. В ноябре прошлого года этот спектакль был отмечен несколькими крупными наградами на I Международном театральном фестивале «Арктическая сцена» в Мурманске, и вот теперь очередное признание «У Троицы».

Впечатлениями о только что прошедшем фестивале поделился режиссёр спектакля Евгений Гельфонд: «Фестиваль зарядил надолго доброжелательностью, открытостью, тем, что даёт и артистам, и зрителям высокий профессионализм организаторов. Мы благодарим всех, причастных к созданию и проведению «У Троицы» - директора «Ковчега» Марину Игнатову, драматурга и заведующую труппой – Марину Зайцеву, завлита Светлану Трофимову и всех-всех, с кем приходилось работать.

И ещё обязательно нужно сказать об авторитетном жюри под председательством профессора Нины Шалимовой. Несмотря на то, что с каждым из экспертов наш коллектив знаком много лет, всякий раз поражаешься точности и объективности их суждений. Если нужно высоко оценить спектакль, они не жалеют энергии добра, если нужно указать на недостатки, обратить внимание на неясное – они говорят прямо и жёстко. И неважно, сколько лет вашей профессиональной дружбе. Разбор идёт профессиональный и только конкретной работы без скидок и без сантиментов».

На обсуждении спектакля эксперты много говорили о сложной философии Леонова и её сценическом воплощении, в котором увидели и признаки ритуальности, и космические ритмы, и архитектурную выстроенность. Рассуждали они и об особенностях режиссёрской интерпретации рассказа Евгением Гельфондом, о схождениях и расхождениях в мировоззрении 25-летнего писателя, создавшего сказ «Гибель Егорушки» в 1922 году и мировоззрении современного режиссёра, поставившего спектакль, спустя ровно 100 лет .Высоко было оценено членами жюри сценографическое решение постановки Еленой Гаевой и костюмы Екатерины Прямоносовой. И, конечно, много и подробно говорили о прекрасной работе двух ведущих актрис НХТ - Натальи Шолоховой и Ксении Бойко.

А вот мнение членов жюри о спектакле «Егорушкины птицы».

Капиталина Кокшенёва: «Вы такие особенные, такие в определённом смысле ритуальные и при этом аутентичные чему-то такому, что человек современной культуры может только почувствовать... Та степень новизны, которую вы предлагаете, требует и новых слов, потому что вы предлагаете такой сценический язык, который сегодня непривычен. Новизна бывает разная, но эта новизна подлинная, высшей пробы».

Марина Тимашева: «Если бы я не была театральным критиком, которому надо что-то формулировать, я бы вообще не реагировала на то – есть там сюжет, нет там сюжета, надо думать – не надо думать. Я бы просто вошла в ваш мир и прекрасно бы себя в нём чувствовала, несмотря на то, что люблю тёплое море больше, чем северно-ледовитый океан».

Ксения Стольная: «Наверное, одна из причин, которая вас побудила создать этот спектакль, это душевная способность любоваться словом Леонова, его языковой музыкой, ритмом, и из этой языковой стихии вытачиваются какие-то очень большие глыбы смысла. Однако виртуозность вашего спектакля она совсем другого свойства, она другой природы. Она как раз не умозрительная, не рациональная, и вы совершенно не любуетесь своими изобретениями, а из сердца своего льёте эту сценическую вязь и сценическую реальность».

Нина Шалимова: «Для меня очевидно, что я имею дело с каким-то очень серьёзным

поисковым движением».

Международный фестиваль «У Троицы», прошедший в дни праздника Троицы на древней земле, вблизи Троице-Сергиевой лавры, – это чудо, которое всегда остаётся с теми, кто на нём побывал… А для Нового Художественного театра Челябинска, в преддверии своего тридцатилетия уже трижды отмеченного высшей наградой этого форума и словно в подтверждение известного изречения «Бог Троицу любит» - чудо втройне.