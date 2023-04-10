В Златоустовском «Омнибусе» завершился конкурс «Я люблю театр»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибусе» (Златоуст, Челябинская область) завершился XIV городской детско-юношеский театральный конкурс «Я люблю театр». Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

Итоги конкурса были озвучены на заключительной церемонии, ставшей по традиции большим праздничным торжеством. В конкурсе приняли участие 340 школьников, в том числе учащиеся школы № 23 Миасса, а также студенты средних специальных учебных заведений. Свои таланты они представляли в номинациях «актерское мастерство» и «литературное творчество». Школьники младшего и среднего звена порадовали конкурсную комиссию и зрителей театральными миниатюрами по народным сказам и произведениям С. Маршака, К. Чуковского. Интересно проявили они себя и в жанре музыкально-пластических постановок. А старшие школьники в своём творчестве обращались к произведениям В. Соллогуба, Б.Васильева, К. Чапека, Р. Брэдбери.

Очень серьезные работы представили ребята в номинации «литературное творчество». Они написали искренние, глубокие отзывы о просмотренных спектаклях, а также эссе и стихотворения об «Омнибусе».

Одна из традиционных номинаций конкурса - «Банк педагогических идей». В этот раз он пополнился такими индивидуальными работами педагогов, как «Информационно-познавательный проект «Я люблю театр» (автор - учитель начальных классов школы №4 С.В.Климова); «Внеклассное мероприятие «День театра» учителя русского языка и литературы школы №25 И.В.Мельниковой и «Литературная игра-квест по творчеству А.Н. Островского» учителя русского языка и литературы из Миасской школы №23 И.М.Шубиной.

На праздничной церемонии награждения три школы Златоуста – №18, 36 и 90 - в уходящем сезоне были названы самыми театральными.