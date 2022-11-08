Василий Заржецкий – о премьере: я ставлю хорошую светлую мелодраму

19 и 20 ноября в Челябинском театре оперы и балета состоится премьера оперетты «Марица» Имре Кальмана. Над постановкой работает Василий Заржецкий, известный южноуральскому зрителю по мюзиклу «Алиса в стране чудес». Спектакль будет динамичным и легким.

«По большому счету я ставлю хорошую светлую мелодраму», – отметил режиссер.

Он рассказал, что артисты работают с полной самоотдачей, «уже не примеряют кальмановские образы на себя, а купаются в них».

«Марица», наполненная, любовными интригами, яркими характерами, тонкий юмором и сюжетными хитросплетениями, с прошлого века и до настоящего времени пользуется огромным успехом у зрителя.