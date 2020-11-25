«Вирус» в городе. Исторический музей приглашает на новую выставку

Вчера, 24 ноября, челябинский художник Елена Щетинкина представила в Государственном историческом музее Южного Урала скульптуру под названием «Вирус» — экспонат новой выставки «Художники в музее». Работа была создана еще в 1987 году, но сюжет у нее пугающе актуальный.

«Вирус» Елены Щетинкиной — это человекоподобное когтистое существо, восседающее на почерневших домах обезлюдевшего города, а в его огромной кроваво-красной пасти — остатки погубленного им человечества: руки, ноги и головы. Образ жутковатый и ироничный одновременно. Работа была создана в бытность Елены Александровны главным художником Южноуральского фарфорового завода. Долгие годы скульптура лежала в ящике, и автор даже успела о ней забыть. Грустные размышления о 2020 годе, большая часть которого прошла без общения со зрителями и коллегами, заставили снова вспомнить о «Вирусе», и теперь он — гвоздь выставки «Художники в музее».

Выставка будет работать в холле второго этажа западной башни. Открытие в ближайшую пятницу, 27 ноября, в 14:00. На выставке будут представлены работы челябинских живописцев, графиков и скульпторов, принимавших участие в оформлении нынешнего здания музея и его постоянной экспозиции. Помимо Елены Щетинкиной, это Борис Тряпицын, Виктория Питиримова и Владимир Витлиф. Выставка проводится в рамках подготовки к 100-летию музея.