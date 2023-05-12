Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский подарил свою книгу об Александре I Златоусту (Челябинская область).

Презентация книги в «Император Александр I на Урале» в стенах Златоустовского краеведческого музея состоялась накануне, 11 мая.

Владимир Богдановский и замдиректора Исторического музея Максим Грицук приехали в Златоуст по приглашению руководства города, местных музейщиков и библиотекарей.

Владимир Богдановский рассказал, как и почему родилась книга о путешествии русского императора по Уралу (немало страниц и уникальных иллюстраций в ней посвящено Златоусту), а затем передал 30 экземпляров издания в дар городу. Теперь каждый желающий сможет взять их в местных библиотеках.

Заместитель главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам Наталья Ширкова поблагодарила Владимира Богдановского за его книгу, подчеркнув, что «Император Александр I на Урале» - потрясающая работа, проливающая свет на малоизученные эпизоды из истории нашего края, Южного Урала.