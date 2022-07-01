Вне санкций: в Челябинске подвели итоги международного фотоконкурса Grand Eurasia-2022

В Челябинске назвали лучших фотографов мира, по мнению жюри Grand Eurasia 2022. Подведение итогов международного конкурса состоялось вчера, 30 июня, в Государственном Историческом музее Южного Урала. Там же под звуки саксофона открылась выставка работ лауреатов Grand Eurasia.

Искусство объединило более 300 профессиональных фотохудожников из 52 стран мира: США, Индии, Канады, Великобритании, Франции и других. В центре внимания фотографов оказались простые человеческие лица, чувства, красота дикой природы и схваченное в моменте течение времени.

Внешнеполитические события не помешали провести масштабное мероприятие - организаторов поддержала Международная федерация фотографического искусства (FIAP) во главе с президентом Рикардо Буси, которая заняла однозначную позицию: «Фотография вне политики». В итоге количество участников, по сравнению с прошлым годом, не только не уменьшилось, но даже увеличилось.

С приветственным словом к победителям конкурса обратились первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Присланные на конкурс работы независимо друг от друга оценивали три судейских коллегии - от фотоклубов «Каменный пояс», «Rutanika» и «Евразия». Победителей определяли по четырём категориям: «Природа», «Трэвел», «Цветная фотография/свободная тема» и «Монохром/свободная тема». В экспозицию вошли 70 снимков – это лишь часть фотографий, которые были отобраны членами жюри. Остальные работы из-за ограниченности пространства решили разместить в цифровом формате.

«Уровень нашего конкурса был настолько высоким, что судьям оказалось очень тяжело выбирать победителей. Многие достойные фотографии оказались «за бортом», хотя у нас было 285 наград. Но все они достойны пристального внимания зрителей, - рассказал председатель Ассоциации фотографов «Евразия» и капитан российской сборной на Кубках мира по художественной фотографии Рашид Усманов. – Сейчас какой бы международный салон ни проходил, золотые медали - у российских фотографов. Это работа многих лет. И можно сказать, что сейчас российское фотографическое сообщество впереди планеты всей».

По словам Рашида Усманова, фотографический мир сейчас - это единственное пространство, которое не подвергнуто санкциям и не испытывает политического давления. Причина, по которой стало возможным это исключение из правил, заключается в том, что фотография как застывшее мгновение фиксирует самое ценное - красоту жизни.

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«Ни на одной [из представленных на выставке] фотографий нет оружия. Того самого оружия, которого так много на экранах наших телевизоров, наших мониторах компьютеров и дисплеях телефонов. Зато есть любовь, человеческая любовь. Самое потрясающее, что она интернациональная. И фотограф из Болгарии, фотограф из России, фотограф из Англии выражает это чувство по-разному, но чувство-то одно и то же. В этой выставке есть красота — в цвете, в построении кадров, в выражении лиц…», - рассказал о концепции экспозиции доктор исторических наук, профессор Игорь Сибиряков.

Выставка Grand Eurasia-2022 - это лоскутное одеяло из кусочков многоликой, яркой, настоящей жизни из самых разных уголков мира. Вот где-то в итальянском дворике пенсионеры глубоко задумались над следующим ходом шахматной игры – и кажется, весь мир забыл о своих делах и замер вместе с ними. Вот, словно колонна муравьёв, тянется вереница гружёных сборщиков чая, а на другом снимке - в лучах разлитого оранжевым соком солнца и брызгах моря беспечно играет в мяч юноша. И в каждой работе есть что-то, какая-то деталь, подсказка, которая заставляет всматриваться вглубь и замечать второй слой картинки - смысл происходящего, который не всегда можно выразить словами. Это может быть ирония жизни или причуда природы, изливающаяся нежность прикосновения или огонь молодости.

По словам лауреатов конкурса, сделать удачные кадры порой получается случайно, когда совсем не планируешь снимать что-то конкретное.

«Был конец зимы. Закончился снегопад. Я шёл по городу, увидел вот эту заснеженную «Волгу» [автомобиль – прим. ред.], и сразу родилось название «Полтора метра до весны». Видите, здесь есть сочетание и плавных линий снега, и рублёных на заднем плане шлакоблоков. Вот такой кадр получился… дающий надежду, что весна всё-таки будет и эта «Волга» когда-нибудь «оттает», - рассказал лауреат конкурса Grand Eurasia-2022, руководитель златоустовского фотоклуба «Пегас» Захар Шадрин.

Работа Юлии Боровиковой «Летнее веселье» имеет совсем другую историю – перед ней как фотографом СМИ стояла чёткая задача, которую надо было выполнить.

«Эта работа была снята на марафоне в Троицке. Была задача поснимать жизнь города, и мы поехали к реке, а там как раз подростки прыгали с моста, и получился такой удачный кадр, деревенский жанровый снимок», - поделилась воспоминанием лауреат конкурса Юлия Боровикова.

И всё же не со всеми любителями фотографии происходят такие «случайности», поэтому, скорее всего, «секрет» удачного кадра заключается в натренированности самого важного для художника органа – души. Но, как верно говорят профессионалы, без технических навыков работы со светом и композицией тоже не обойтись.

Посмотреть работы Grand Eurasia-2022 можно будет до 30 июля. Выставка размещается на втором этаже Исторического музея Южного Урала.