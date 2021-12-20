“Волшебные часы” приглашают челябинцев в Камерный театр

Челябинский Государственный Драматический Камерный театр подготовил для юных зрителей увлекательный мюзикл с чудесами и превращениями “Волшебные часы”, по мотивам произведения Натальи Марчук. Как передает побывавший на представлении корреспондент “Урал-Пресс-Информ”, с первых минут зрители окунаются в атмосферу новогоднего праздника.

Спектакль начинается с активной разминки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята отгадывают непростые загадки, а зал наполняется звонким детским смехом, топотом и гамом. Выключается свет и все замирают… Минутное молчание и начинается представление…

Действие разворачивается в сказочном лесу. Тетушка Простуда вместе со своими помощниками Кашлем и Насморком решили испортить Новый год, украв подарки у Деда Мороза и стрелку Волшебных часов. Спасти праздник вызвались Снегурочка и Снеговик, которых ждут приключения и серьезная опасность.

Представление, показ которого продлится до 7 января 2022 года, рассчитано для зрителей в возрасте от 6 лет. Вход в театр - по QR-коду. Показ проводится с соблюдением всех санитарных предписаний. Приобрести билет можно по ссылке.