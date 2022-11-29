Всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол» покажут в Челябинске

Первого и второго декабря на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки состоятся гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. (12+)

Именитый коллектив в рамках масштабных российских гастролей уже постетил известные региональные сценические площадки России. Его принимали Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Тюменская филармония.

Зрители Челябинска впервые увидят всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол», рассказывающий о жизни и творчестве великого французского скульптора Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

Цитаты из недавних зрительских отзывов на балет "Роден, ее вечный идол", которые были оставлены в социальных сетях после показов спектакля в городах России и ближнего зарубежья:

"Очередное "потрясение" от спектакля талантливейшего хореографа. Творчество, любовь, трагедия невероятно понятно переданы языком танца, фантастические дуэты, высочайшие полеты, динамика, ритм; стремительно, страстно, нежно. Поразили оригинальные сценические решения: создание скульптуры, невообразимые сплетения тел. Просто ошеломил и потряс эффект волны, сбивающей, уносящей, захватывающей в пучину в сцене безумия". Пермь.

"Роден и Клодель, учитель и ученица, любовь и ревность, страсти, доведшие до реального безумия Камиллу Клодель - эту историю рассказывает Борис Эйфман и его балет. Невозможно отвести взгляд от сцены, в которой раздается немой крик, рвется на лоскуты душа, рассыпается пылью камень шедевра. Все уносит ветер времени. Остаётся искусство. И история любви". Алматы.

"Театр балета Эйфмана - это особая вселенная, особый текст, это язык особой Души. В его нервном почерке кроется большой талант. Обратить застывший в камне миг в безудержный эмоционально насыщенный поток телодвижений. Я в восторге!" Санкт-Петербург.

Начало спектаклей в 19.00

Авторы снимков: Майкл Кури, Юлия Кудряшова, Станислав Беляевский, Евгений Матвеев