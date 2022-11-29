29.11.2022
Всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол» покажут в Челябинске
29.11.2022
Взрыв газового баллона в Магнитогорске
29.11.2022
Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет
29.11.2022
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
29.11.2022
В Челябинске ищут девушку-подростка из Томской области
29.11.2022
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»
Всемирно известный балет «Роден, ее вечный идол» покажут в Челябинске
25.11.2022
В Челябинске пройдут гастроли балета Бориса Эйфмана
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
24.08.2021
Гастроли театра Нижнего Новгорода откроет в Челябинске «Павел I»
29.10.2018
Челябинцы познакомятся с театром из Молдавии
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022