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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Всероссийский фестиваль актёрской песни имени Шульженко в Челябинске: песня – как молитва души

В Челябинске вчера, 30 мая, состоялся Гала-концерт XV Всероссийского фестиваля актёрской песни имени К.И. Шульженко. По традиции музыкальное шоу прошло на сцене Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова. За два часа перед зрителями пролетел калейдоскоп песенных номеров, каждый из которых маленький законченный спектакль. И у каждого спектакля - свой жанр, своя подача, свой язык. Классика и рок, лирика и буффонада, советская патетика и еврейский фольклор, инди-поп и кабаре – всё это органично звучало, переплеталось и отзывалось. Репертуарный диапазон – от Клавдии Шульженко и Марка Бернеса до Сергея Бабкина и Дианы Арбениной. Палитра эмоций – от игриво-лёгкого юмора до светлой грусти, градус переживаний – от яростного драйва до неизбывной боли утраты. Всё как в жизни, ну, или как в хорошем драматическом театре.

Если многогранность всегда была отличительной чертой фестиваля, то в этом году его главная особенность  - в отсутствии конкуренции. Драматические артисты и студенты актёрских отделений выходили на сцену не для того, чтобы посоревноваться за признание жюри и симпатии публики, а чтобы вместе создать праздник творчества и жизни. Лауреаты и участники конкурса прошлых лет исполняли как новые композиции, так и свои самые яркие, запомнившиеся зрителю номера. «Музыка ради музыки», - прокомментировала открытие концерта ведущая, актриса театра драмы Ольга Рождественская.

Открывали и закрывали концерт несравненные (без такого пафосного эпитета здесь, как ни крути, не обойтись) артисты озёрского театра «Наш дом». Трио «Трое» уже давно известно далеко за пределами Челябинской области. Одна песня в исполнении этой «троицы» - это насыщенная страстями история, понятная любому человеку и сыгранная необыкновенно тонко, со вкусом, сочно, иронично и интеллигентно.  Поэтому вполне закономерно, что на прошедшем фестивале трио досталась почётная роль «приглашённых звёзд». Расчёт был правильным: зрители наслаждались, наблюдая за перипетиями «любовного треугольника», влюблялись сами и не могли сдержать эмоций. «Это же чудо! Чудо!», -  долетали реплики с задних рядов.

Любовь, горечь потери близкого человека и надежда на новую жизнь – наверное, главные темы, которые прошли через весь концерт. О любви пели пронзительно, обращаясь к прекрасной и вечной мудрости Соломона (Елена Мишина, Русский драматический театр, г. Ижевск), пели предельно честно и глубоко (Ксения Рыжова, театр «Манекен», г. Челябинск), пели по-женски наивно и мечтательно (ансамбль им. В. Терешковой, НХТ, г. Челябинск). Петь о любви можно по-разному – наступая себе на сердце и преодолевая клокочущую внутри боль утраты (Ксения Зузнева, театр драмы им. Н. Орлова, г. Челябинск), либо взлетая над этой болью туда, где голос от разряженного воздуха звенит хрусталём (Варвара Курагина, театр «Манекен», г. Челябинск). Но главное - петь, чтобы с песней дать душе высказаться, выкричаться, «вышептаться». Кажется, как раз об этом и была песня 11-кратных призёров конкурса, артисток Челябинского театра кукол им. Вольховского Елены Баженовой, Арины Жариковой и Натальи Балдиной. Три куклы-старушки в руках актрис вздыхали на завалинке, тосковали, припоминали друг другу былое, мирились и снова радовались тому, что можно вот так  - сидеть рядышком, припав на плечо, и петь.

Было в этом году и много песен о войне - не парадно-бравурных, а настоящих. «Баллада о матери» в исполнении Заслуженной артистки России Елены Орловой (г. Тюмень) вдруг перестала казаться данью прошлому, а из каждой строчки частушки о «солдатушке» хлестала правда, от которой нельзя было закрыться, как бы не хотелось (Ирина Бочкова, Челябинский театр драмы им. Н. Орлова). «Я любила сокола - красивого, высокого/Я любила всей душой, а он в солдатушки ушёл», - и новый запев начинается с замаха руки, этакого нашего «Эх», когда надо собрать все силы в кулак, чтобы их хватило на следующую «порцию» народной правды.

Но на театральных подмостках всегда рядом с тоской – эйфория, а рядом с горечью – искромётный юмор. Они как два лика одного лицедея-хохмача показывают нам жизнь в цветных, а не чёрно-белых красках. Так что смеяться на концерте приходилось часто. Зрители отрывались вместе с госпел-хором, который произвёл уау-эффект, едва появившись на сцене (театр «Манекен»), пританцовывали с еврейскими молодожёнами (Молодёжный театр г. Челябинска) и вникали в насыщенную жизнь девочки-болтуньи в исполнении Елены Сатаевой (Молодёжный театр г. Челябинска). О важном и мимолётном, о прошлом и будущем, женском и мужском, о разном – пели артисты из Уфы, Сыктывкара, Ижевска, Озёрска, Магнитогорска и других городов России.

За всю 15-летнюю историю конкурса актёрской песни имени К. И. Шульженко в нём приняло участие свыше 1000 артистов, почётным жюри было отсмотрено более 2000 песенных номеров. Эти цифры не просто «красивая» юбилейная статистика, за ними стоят неподдельные эмоции зрителей, а также труд артистов, филигранно «переплавляющих» свои чувства в молитву души – песню. И судя по реакции зрительского зала,  эта песня сегодня востребована и любима.

Автор: Татьяна Правдина
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Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

30.05.2022 10:23

СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

30.05.2022 10:21

Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

30.05.2022 10:17

Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

29.05.2022 21:40

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня

29.05.2022 21:34

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая

29.05.2022 21:11

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая

29.05.2022 20:56

В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

29.05.2022 20:33

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

29.05.2022 19:55

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

28.05.2022 18:37

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

28.05.2022 17:50

В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера

28.05.2022 17:01

ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

28.05.2022 16:50

Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий

28.05.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

28.05.2022 14:35

Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника