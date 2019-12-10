Всероссийский конкурс юных пианистов стартует в Челябинске

Всероссийский конкурс юны пианистов состоится в Челябинске с 12 по 15 декабря. За звание лучших будут бороться 138 участников. Конкурс пройдет на базе Южно-Уральского института искусств.

Своих лучших учеников пришлют 50 учебных заведений, участники приедут из Магнитогорска, Копейска, Златоуста, Миасса, Трехгорного, Снежинска, Верхнего Уфалей, Ашинского, Еманжелинского, Верхнеуральского и других районов и городов области.

В жюри конкурса вошли ведущие профессора из Челябинска, Уфы и Кургана. Возглавит экспертную комиссию заслуженный артист России и Республики Башкортостан, лауреат Международного конкурса пианистов в Италии Лев Франк.

Конкурс пройдет по четырем возрастным группам. Имена победителей станут известны 15 декабря.