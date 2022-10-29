Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске

Выставку «Тяжелый след 30-х» откроет Государственный исторический музей Южного Урала 31 октября для жителей Челябинской области. Событие приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Экспозиция знакомит с материалами из раскопок массовых захоронений в шахтных выработках на Золотой горе и в Шершнях.

На выставке посетители увидят предметы из исследованных захоронений на Золотой горе и в Шершнях, а также фотографии и документы, свидетельствующие о тяжелых событиях и трагических судьбах советских граждан в период репрессий.

Здесь же – личные дела людей, приговоренных к высшей мере наказания за контрреволюционную деятельность и реабилитированных посмертно, из Государственного архива Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе музея, в подготовке выставки также участвовали Центр историко-культурного наследия города Челябинска и Региональный ресурсный центр поисковой деятельности и спецподготовки «Опора».

Выставку можно посмотреть в Музейно-выставочном центре (вход с набережной реки Миасс).