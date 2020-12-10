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Выставка «Время и деньги» в Челябинске продлится всего неделю

Эволюции и секретам денег будет посвящена новая фотовыставка в Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск), которую предоставил Банк России по случаю 160-летнего юбилея. Она будет доступна жителям региона неделю, с 14 по 20 декабря.

На стендах можно будет посмотреть материалы, рассказывающие, как наши предки перевозили и хранили свои сбережения, и как это позволяют сделать современные технологии сегодня.

Златники и сребреники, «чешуйки», копейки и рубли, — все это тоже можно будет увидеть, а заодно узнать любопытные исторические факты. Например, история копейки началась лишь в 1535 году, а сюжет на монете почти 200 лет не менялся. Это был «ездец» - всадник с копьем в руке.

Экспозиция расскажет и о способах пересчета денег: какие машины для этого использовали в Государственном банке и сколько тысяч банкнот пересчитывали за смену опытные кассиры вручную

Выставка «Время и деньги» будет открыта для посетителей в Музейно-выставочном центре Государственного исторического музея Южного Урала в ближайший понедельник, 14 декабря.