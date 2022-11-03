Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС

Пятнадцатилетняя челябинка Вероника Вайнтроб завоевала бронзу конкурса Super-Hit, а также взяла серебро конкурса «Студия Полины Гагариной». Оба конкурса проходили в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Для участия в конкурсах девушка прошла бесплатный онлайн-курс по вокальному мастерству и загрузила на сайт pokolenie.mts.ru собственные видео с исполнением песен на русском, английском и французском языках. Сразу две представленные композиции отметили наставники проекта «Поколение М» – певица Полина Гагарина и продюсерский центр «Эколь».

«Уже десять лет я занимаюсь вокалом и активно участвую в конкурсах проекта «Поколение М» – в этом году я впервые стала лауреатом, еще и в двух номинациях. Когда я узнала о победе, была приятно удивлена – меня отметили среди других ребят со всей страны. На таком результате останавливаться не планирую – обязательно буду участвовать в проекте в этом году и пробовать свои силы, потому что мечтаю занять первое место в конкурсе и выиграть встречу с Полиной Гагариной. В будущем хочу заниматься вокалом профессионально и использую все возможности для развития в этом мастерстве», – рассказала Вероника Вайнтроб, призер вокальных конкурсов проекта «Поколение М».

«Еще одна история успеха доказала, что возможности талантливых ребят, которыми богат Южный Урал, не ограничены и я рад тому, что наша инициатива помогает детям и подростком развиваться, заявлять о себе и показывать достойные результаты на федеральном уровне. Приглашаем всех творческих школьников присоединяться к проекту «Поколение М» и участвовать в конкурсах нового – девятого сезона. Уверен, что каждый сможет найти мастер-классы по душе из десятка предложенных направлений», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Участники проекта «Поколение М» также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 69 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.