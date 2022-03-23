Юные челябинские музыканты получат награды из рук известного пианиста

Всемирно известный пианист-виртуоз Денис Мацуев наградит талантливых челябинских детей. Торжественное мероприятие пройдёт завтра, 24 марта, в рамках гала-концерта международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…». На сцену Детской филармонии Южного Урала поднимутся воспитанники Благотворительного фонда «Новые имена», прошедшие конкурсный отбор. Одарённые ребята не только получат заслуженные дипломы, но и продемонстрируют своё мастерство. Начало гала-концерта – в 15 часов.

В числе тех ребят, которые завтра сыграют для челябинского зрителя, можно будет увидеть и услышать юного скрипача Арсения Лиса. Напомним, на мальчика, который учится в специальной детской школе искусств при ЮУрГИИ, в прошлом году стали жаловаться соседи. По их мнению, Арсений играл на скрипке слишком громко, из-за чего они даже обращались в полицию. После того, как историю челябинского музыканта осветили СМИ, Арсения Лиса поддержали народный артист России Денис Мацуев и Президент Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

По приглашению Ирины Текслер Арсений с мамой и педагогом побывали на концерте Мацуева и лично с ним встретились. Мальчик покорил пианиста не только своим упорством в учёбе, но и талантом. Конфликт с соседями после вмешательства в ситуацию Дениса Мацуева и Ирины Текслер был разрешен.

Добавим, что вечером 24 марта челябинскую серию концертов фестиваля завершит программа «Классика и джаз». Она начнётся в Концертном зале им. С.С. Прокофьева в 19:00. Вместе с Денисом Мацуевым выступят такие всемирно известные музыканты, как контрабасист Андрей Иванов, джазовый барабанщик Александр Зингер, один из лучших виолончелистов мира Борис Струлев и другие. Основу программы составит импровизация, когда музыка будет рождаться «здесь и сейчас», в зависимости от настроения музыкантов и зала.

Завершится фестиваль в пятницу, 25 марта, концертом Дениса Мацуева, Симфонического оркестра Челябинской области и солистов в Магнитогорской государственной консерватории.