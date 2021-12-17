Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»

Развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора» пройдет в Конгресс-холле Центра Международной торговли 6 января, в 11:00.

Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит, тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья. Синий трактор теперь и на сцене! Добрая новогодняя шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор и его новые друзья – Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя – отправляются в увлекательные приключения путешествие, чтобы найти Деда Мороза.

В этой сказке нет злодеев. Дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению. Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!

Будет весело! Все тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.

Это запомнится. В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи.

Концертное шоу «Синий трактор едет к нам» – идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром!

Продумано всё:

* детские пастельные тона в производстве декораций, костюмов и реквизита;

* темп речи и динамика событий соответствует восприятию детей этого возраста и поддерживает их вовлечение;

* дети не ограниченны в своей активности: у них есть возможность веселиться и все трогать;

* любимый «Синий трактор» — это ростовая кукла. Он живой, настоящий;

* огромный экран, вписанный в декорацию, создаёт иллюзию настоящего путешествия не только для детей, но и для взрослых.

Вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем в Новый Год!

Заказать билеты можно на сайте.