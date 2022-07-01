01.07.2022
В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов
01.07.2022
В Челябинске пройдет всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов
01.07.2022
За сутки ковид подтвердился у 89 южноуральцев, выздоровели 143 человека, умерли двое
01.07.2022
Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах
01.07.2022
Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения
01.07.2022
В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два
Южноуральцев приглашают в Екатеринбург на спектакль «Глубокое отражение»
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022