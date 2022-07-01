Южноуральцев приглашают в Екатеринбург на спектакль «Глубокое отражение»

В окружном доме офицеров Екатеринбурга 17 июля состоится спектакль театра «НитьЯ» под названием «Глубокое отражение». Его актеры приглашают зрителей в живое и увлекательное путешествие по необозримым просторам человеческой души.

Зритель театра – первооткрыватель мира, бескрайние просторы которого бережно хранят тайну его жизни. А артисты театра «НитьЯ» – это неугомонные энтузиасты, убежденные действием вечно юного слога, верящие в его всепробуждающую силу, живущие ясными идеалами своего театра несущего миру радостный свет всеобщего счастья.

Может ли сказка раскрыть самые заветные тайны? Может ли она Вам рассказать, кто Вы есть на самом деле? Каково Ваше предназначение? И что Вам действительно дорого? Может, если это «Глубокое отражение». Это спектакль, рождённый под счастливой звездой. Спектакль-зеркало, говорящий голосом правды. Спектакль-узнавание своих подлинных совершенств. Пристегните свои ремни, будем нырять в самую потаённую глубину.

Успейте занять своё счастливое место в зале, заказав билеты прямо сейчас. Также можно принять участие в розыгрыше билетов.

Показ спектакля состоится 17 июля в 19 часов по адресу: Екатеринбург, улица Первомайская, 27.