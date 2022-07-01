Южноуральская тромбонистка – лучшая в «Большом джазе»

Выпускница фонда «Андрюша» Анастасия Иванова, лауреат в номинации «Эстрадный вокал» Премии «Андрюша-2018», стала победительницей телепроекта «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура».

Итоги проекта подвели в июне. Анастасия стала лучшей из 16-ти участников.

Один из самых ярких проектов отечественного телевидения - конкурс молодых музыкантов «Большой джаз» - возобновился спустя девять лет, в год столетия российского джаза и 25-летия телеканала «Россия-Культура». По условиям проекта, к участию были приглашены музыканты до 25 лет в восьми категориях: труба, саксофон, тромбон, гитара, фортепиано, контрабас, ударные, вокал. Анастасия Иванова играла на тромбоне.

В общей сложности на конкурс поступило около трехсот заявок из России и стран СНГ. Поэтому членам отборочного экспертного жюри пришлось непросто, ведь выбрать нужно было всего 16 участников. Их имена определяли народный артист РФ Игорь Бутман, дирижер Петр Востоков, пианист Валерий Гроховской, тромбонист и композитор Павел Овчинников, певица Ирина Родилес, журналист и музыкант Кирилл Мошков. Участники выступали при поддержке Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова.

Как отмечают в детском благотворительном фонде в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского, Анастасия настолько увлечена джазом и вовлечена в различные проекты, что уже подумывает о том, чтобы нанимать продюсера - настолько плотен ее гастрольный график.

Так, недавно Анастасия выступила на закрытии самого масштабного международного московского джазового фестиваля, который прошел впервые за всю историю российского джаза. На протяжении семи дней подряд на семи городских площадках выступили более 700 артистов из России и стран зарубежья.

Как рассказала Настя, концерт проходил в Московском концертном зале «Зарядье».

«Мы собрали полный зал. В первом отделении выступили участники «Большого джаза». Мы играли по два номера с оркестром. Во втором отделении выступал с программой Ильдар Абдразаков. То, что мы будем исполнять, решали утром на репетиции. Игорь предложил сыграть «Lady be good». И еще я пела в дуэте с Софией Ацбехой Неггой. Вообще это было очень масштабное событие. Даже Уинтон Марсалис интересовался у Игоря Бутмана, как все проходит. Город был в джазе целую неделю», - отметила Анастасия Иванова.

Также недавно Анастасия стала хедлайнером фестиваля «#Наукаджаз» в Белгороде. А в ближайшей перспективе – гастроли с Тимуром Ведерниковым и проектом #10песенатомныхгородов, который создан в рамках программы «Территория культуры Росатома» и ряд проектов с Вадимом Эйленкригом.