Южноуральские команды стали полуфиналистами Премьер-лиги КВН

В четвертьфинале Премьер-лиги КВН, прошедшем накануне в Москве, приняли участие три команды из Челябинской области: «Диккенс, например», ДК «Родня» и «Евразия».

КВНщики боролись за выход в полуфинал с соперниками из Москвы, Донецка, Салавата, Нижнего Новгорода и Самары. Жюри определяло полуфиналистов по двум конкурсам: «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». В следующий этап проходили две команды, набравшие наибольшее количество баллов за игру.

«Диккенс, например», получили максимальный балл за первый конкурс и, несмотря на достаточно суровые по меркам КВН оценки за музыкальный номер, заняли первое место в игре, поделив его с командой из Нижнего Новгорода.

Во второй день игры челябинские команды соперничали друг с другом. По итогам игры «Евразия» набрала максимальный балл за оба конкурса, а ДК «Родня», уступив им полбалла заняла второе место, и обе команды прошли в следующий этап.

Полуфинальные игры состоятся осенью 2023 года.