Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»

Челябинск и Ясиноватая (ДНР) инициировали совместную «Неделю дружбы». Об этом заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Дружба началась с отправки гуманитарной помощи — партии из 450 книг. Из-за активных боевых действий челябинцам пока не получается приехать на донецкую землю с культурными мероприятиями, но всё впереди.

— Мы готовы были выехать туда и с концертом, и с нашей фотовыставкой, и переговорили с ремесленниками, которые готовы были выехать туда для того, чтобы принять участие в выставке и мастер-классах, — сказал чиновник.

За последнее время жители Южного Урала передали Ясиноватой большое количество гуманитарной помощи. Это продукты, одежда, бытовая химия, строительные материалы, а ещё – книги и фильмы. «Неделя» может перерасти в «Год дружбы» — так много у сторон совместных планов.