Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого августа, Центральный районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления к
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным СУ СК России задержан бывший старший
01.08.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.08.2022

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.08.2022

Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.08.2022

В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.08.2022

Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.08.2022

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Алексей Бетехтин
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Культура
01.08.2022 13:21

Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»

Челябинск и Ясиноватая (ДНР) инициировали совместную «Неделю дружбы». Об этом заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. 

Дружба началась с отправки гуманитарной помощи — партии из 450 книг. Из-за активных боевых действий челябинцам пока не получается приехать на донецкую землю с культурными мероприятиями, но всё впереди.

— Мы готовы были выехать туда и с концертом, и с нашей фотовыставкой, и переговорили с ремесленниками, которые готовы были выехать туда для того, чтобы принять участие в выставке и мастер-классах, — сказал чиновник. 

За последнее время жители Южного Урала передали Ясиноватой большое количество гуманитарной помощи. Это продукты, одежда, бытовая химия, строительные материалы, а ещё –  книги и фильмы. «Неделя» может перерасти в «Год дружбы» — так много у сторон совместных планов. 

ДНР
Алексей Бетехтин
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В конце этой недели начнется ремонт проезжей части на плотине Шершневского водохранилища. Работу
Дороги
Дороги
01.08.2022

В Челябинске начнется ремонт дороги на плотине Шершневского водохранилища
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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01.08.2022 12:32

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01.08.2022 12:04

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