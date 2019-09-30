За «круглым столом» театра «Омнибус»  были раскрыты планы юбиляра

Златоустовский драматический театр «Омнибус» в прошедшую пятницу, 27 сентября, открыл новый сезон премьерой музыкальной комедии « Крошка» по пьесе французского драматурга Жана Летраза.

Постановку спектакля, благодарно принятого зрителями, осуществил известный челябинский режиссёр заслуженный работник культуры РФ Михаил Филимонов. Оформление нового спектакля принадлежит художнику из Уфы заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному деятелю искусств Башкортостана Виктору Хлыбову. Лёгкая музыкальная комедия органично вписалась и в репертуар, и в серьёзные планы театра, который уже с лета начал готовиться к своему 100-летию.

На днях верный своим добрым традициям «Омнибус» собрал своих друзей за «круглым столом». В разговор о предстоящих творческих задачах театра вместе с представителями СМИ, культуры и образования включилась молодежь - победители городского детско-юношеского театрального конкурса «Я люблю театр» и юные волонтеры.

О планах на новый сезон собравшимся рассказали руководители театра – директор, председатель Челябинского областного отделения СТД РФ Александр Романов и главный режиссер Борис Горбачевский.

Александр Сергеевич напомнил, что ровно через год, 31 октября 2020 года, старейший театр Южного Урала будет праздновать свой столетний юбилей, к которому сейчас идет активная подготовка. И не только в самом театре, но и в городе.

«У нас с городом, с его руководителями, с образовательными и культурными учреждениями тесная многолетняя связь, - сказал Александр Сергеевич. - Наши артисты участвуют во многих городских мероприятиях и праздниках. Вот и программа «Театральные уроки-спектакли», которая успешно реализуется уже больше тридцати лет и благодаря которой выросло не одно поколение театралов, сразу нашла понимание и признание.

Кстати, это направление нашей деятельности вызвало заинтересованность и у губернатора области Алексея Текслера, который недавно посетил наш театр. Итогом этой многолетней просветительской работы станет большое событие - Первый открытый областной фестиваль театральных уроков-спектаклей «Приглашение в театр», который состоится в ноябре. Уверен - позже он обязательно станет региональным».

Борис Горбачевский рассказал об открытии сезона, о премьерном спектакле «Крошка», о предстоящей в октябре премьере музыкальной сказки для самых маленьких зрителей «Иван – царевич и Серый волк». В ноябре выйдет спектакль «Афинские вечера», а в декабре – новогодняя сказка «Счастливый новогодний билет». – «Труппа театра, - говорит Борис Сергеевич, - пополнилась

молодыми артистами. Большая потеря для нас – уход из жизни ведущего артиста Игоря Вершинина. Коллектив творчески сплотился на этом горе. Мы много работаем, восстанавливаем тринадцать спектаклей за три с половиной месяца. Вместо двух репетиций проводим в день по четыре. Такой объем работы – проверка нашей театральной семьи на прочность, на творческий потенциал».

В октябре «Омнибус» уезжает в Вышний Волочок на фестиваль театров малых городов «Надежды России», где покажет спектакль «На большой дороге» А.П. Чехова и театральный урок-спектакль «Приглашение в театр» И. Кручининой.

На встрече за круглым столом внимание было уделено и молодым волонтерам – помощникам театра в проведении областного фестиваля «Сцена- 2018». Марии Калашниковой, Елене Терешковой, Дане Карасевой, Ивану Климову были вручены благодарственные письма «Омнибуса». Прозвучали добрые слова и в адрес учащейся школы №45, неоднократной победительницы в конкурсе «Я люблю театр» Дарьи Марченковой и ее наставника – педагога Елены Ульяновой.

Предъюбилейный сезон для Златоустовского театра «Омнибус» - период серьезный, ответственный и одновременно интересный. Готовится к выпуску книга об истории театра, о постановках разных лет и актёрах. Предстоят творческие отчёты коллектива в Челябинске и в Москве и участие в областных фестивалях «Сцена» и «Морозко».