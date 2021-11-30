Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске

В Челябинском Молодежном театре в воскресенье, 5 декабря, в 12:00 и 15:00, состоятся последние показы спектакля «Бременские музыканты». Финальный показ в 15:00 обещает быть с сюрпризами!

Любимому спектаклю «Бременские музыканты» в этом году исполнилось 18 лет. Совершеннолетие. Дети вырастают, наступает пора их отпустить. Так и с детищем Молодёжного – спектаклем «Бременские музыканты».

С этими песнями и героями выросло не только поколение зрителей Молодежного театра, но и поколение самих артистов. Восемнадцать лет бессменные Принцессы Кира Ханжина и Юлия Миневцева играли так, что зрители не замечали их взросления. Сами они шутили, что их так и проводят на пенсию принцессами.

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«Я помню наш выпуск спектакля, было жаркое лето, почему-то оно хорошо запомнилось, – рассказывает Юлия Миневцева. – Конечно, это значимый для меня спектакль: некий культурный код, мы выросли на этих мультфильмах и песнях. Для меня, тогда молодой актрисы, было очень круто, когда меня взяли на роль принцессы, тем более что я была непоющей. Очень волновалась, но завмуз Анна Розенберг успокоила меня, что всё получится, и я запела. Но всему своё время. Мне кажется, наш спектакль посмотрел весь город, и не по разу. Среди моих знакомых есть люди, которые видели его пять раз, поэтому действительно пришла пора проводить его, попрощаться».

Трубадуры Павел Михайлов, а теперь и Денис Саратников своей игрой сражали поклонников наповал. Шло время, менялись события, но на сцене они оставались любимыми детскими персонажами. Павел сменил сферу деятельности, но возвращался в театр на каждый свой спектакль в течение 15 лет.

«Для меня это был любимый спектакль, благодаря ему исполнилось сразу две мечты, – вспоминает Павел Михайлов. – Во-первых, музыкальная, потому что я был поющим артистом, всегда грезил петь с группой, а здесь надо было много петь, ещё и под живые инструменты. А вторая мечта – прикоснуться к легендарному материалу, на котором выросло не одно поколение. Это был яркий актёрский состав, много юмора, поэтому, наверное, я и сам не мог с ним попрощаться долгие годы, даже когда связал свою жизнь с телевидением. Периодически взрослые люди говорили мне, что ещё детьми ходили на этот спектакль; это было смешно и страшно одновременно».

«Большой спектакль заканчивает свою историю, потому что, как ни крути, спектакли отживают свой век, хоть эта музыка отзывается в нас и все в конце встают со своих кресел и вместе поют песню бременских музыкантов, – комментирует главный режиссёр Иван Миневцев. – К сожалению, эта история завершается. Принцессы и музыканты выросли. Мы приняли решение сделать на замену этому два прекрасных музыкальных спектакля с современной интересной музыкой, которые сейчас идут в театре, – «Дюймовочка» и «Созвездие Бродячих Котов». В последнем также играют живые музыканты».

Во втором акте трубадура вновь сыграет Павел Михайлов. Мы потихонечку готовимся к расставанию, но бременские музыканты остаются в наших сердцах и продолжают петь свои песни.