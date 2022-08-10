Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) после сбора труппы активно включился в репетиционный период. Если на открытии нового 103-го сезона творческий коллектив встретит взрослого зрителя премьерой трагикомедии «Лес» по пьесе А.Н.Островского, посвятив спектакль 200-летию великого русского драматурга, то в афишу театральных уроков-спектаклей будет вписано новое название. В эти дни в театре началась работа над новым уроком для младших школьников с названием «Хотите – верьте, хотите – нет».

Постановку спектакля осуществляет ведущий артист театра, заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, он же является и автором сценария. Как рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, для Вячеслава это уже третья работа. Ранее им поставлены театральные уроки по Правилам дорожного движения «Мы по улице идем» (он же автор сценария) и по творчеству И.А. Крылова «Мораль сей басни такова» (автор сценария Ирина Кручинина).

В новой постановке ребята откроют для себя мир знакомых незнакомцев – сказочных существ, персонажей славянских мифов: Бабы Яги, Лешего, Домового, Водяного...

«До сих пор ученые изучают происхождение персонажей русских легенд и мифов. Хочется показать детям, что эти персонажи не монстры, не страшные и не злые, они придуманы народом не просто так, а чтобы защитить матушку-природу. В спектакле будут и сказочные превращения, и увлекательные приключения, и активное общение с залом, и ненавязчивое закрепление полученной информации, - говорит Вячеслав Борисов.

Художник-постановщик нового урока-спектакля – Юлия Кузнецова, хореограф – Виктория Пестова.

В спектакле заняты артисты: Андрей Казачков, Александр Якунин, Максим Фаустов, Мария Лозунова, Александр Кузнецов, Екатерина Крыгина, Анна Якушева, Анна Гараева, Андрей Заварухин, Никита Безруков.

Премьера урока-спектакля «Хотите – верьте, хотите – нет» состоится 14 сентября.