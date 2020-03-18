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Златоустовский «Омнибус» посвящает великой дате премьеру «Салют, Победа!»

Культура
Сегодня, 19:27
Автор: 
Людмила Федорова

Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) к 75-летию Великой Победы готовит театрализованное представление в двух частях «Салют, Победа!».

«Первая его часть «Жди меня…» пройдет в фойе театра. Это литературная композиция, в основе которой военные страницы из истории города Златоуста, - рассказывает заведующая литературной части театра Светлана Трофимова. - Вторая часть - театральный урок-спектакль «Поклонимся великим тем годам», Он  пройдёт на большой сцене и  расскажет об основных вехах Великой Отечественной войны. Премьера представления «Салют, Победа» состоится 15 апреля. А на следующий день, 16 апреля, «Омнибус» покажет эту премьеру в рамках областного театрального марафона «Огонь Победы» в районном культурно-досуговом центре Кусы».

Кроме того, в апреле-мае Златоустовский театр будет рассказывать о великом подвиге советских солдат школьникам и студентам. Также театрализованное представление «Салют, Победа!» в дни проведения традиционной Недели милосердия увидят  ветераны войны и труда, дети из Общества инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, ребята из детских домов, домов – интернатов и приютов, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участники локальных военных конфликтов и члены Общества инвалидов.

А в фойе «Омнибуса» развернется выставка сотрудников театра «Грани таланта», где красной нитью пройдет тема Великой Отечественной войны.

Такая активная и многогранная работа театра, посвящённая юбилею Великой Победы, позволила ему включиться во Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы», который учредили Министерство Обороны РФ, Союз театральных деятелей РФ и Центральный академический театр Российской Армии.

Над премьерой «Салют, Победа!» работает постановочная группа в составе режиссёра Б. Горбачевского, сценариста Л. Пожидаевой, художника Л. Файзулиной, хореографа В. Пестова.

Автор: 
Людмила Федорова
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Теги
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